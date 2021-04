Giada Pezzaioli: “Ritorno in Tv? Mi piace l’Isola dei Famosi”/ “Ma la priorità è…”

Giada Pezzaioli ha deciso di fermarsi un po’ con la Tv ma non si pente affatto di questa decisione. La showgirl, compagna di Giovanni Conversano, solo due mesi fa ha dato alla luce la sua seconda figlia Ambra e oggi, in diretta su RTL 102.5 News nello spazio dedicato alla cronaca rosa condotto da Francesco Fredella, ha ammesso di essere molto felice.

Kate Winslet "Colleghi gay terrorizzati dal coming out"/ "Temono di non avere ruoli"

“Avendo una bambina piccola sono forzatamente in casa, per me è un periodo molto positivo, ho due bambini splendidi, Ambra è bravissima e non potrei essere più felice di così!” E come si comporta Giovanni Conversano nel ruolo di papà? “Giovanni ha imparato ad essere collaborativo. – ha raccontato la Pezzaioli – Devo dire la verità: con Enea lo era ben poco ma con Ambra è diventato un papà modello. Lo dico e lo ripeto perché non vorrei svegliarmi da questo sogno bellissimo!”

Daniele Scardina, like a Diletta Leotta e Can Yaman/ Benedizione per la coppia...

Giada Pezzaioli all’Isola dei Famosi? “Mi piacerebbe ma non ora…”

Giada Pezzaioli ha deciso di dedicarsi totalmente ai suoi bambini ma non esclude un ritorno in Tv in futuro. In particolare c’è un reality che la affascina: l’Isola dei Famosi. “Proprio in questi giorni Giovanni, scherzando, mi diceva di fare il provino, perché da sempre lui è il mio primo supporter. – ha ammesso la showgirl, chiarendo tuttavia che – In questo preciso momento della mia vita non ci andrei perché ho i bambini piccoli. Quindi, pur volendo, non ci andrei.” La porta però rimane aperta per il futuro: “Comunque mi affascina moltissimo l’idea di fare un’esperienza dal punto di vista mentale e fisico molto forte. Poi io sono un’amante della natura e della competizione.”

LEGGI ANCHE:

Mara Venier pazza di Zorzi "Amore della zia"/ Lui: "Un sogno che diventa realtà"

© RIPRODUZIONE RISERVATA