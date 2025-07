Marcello Messina e Giada Rizzi, con un'intervista di coppia, parla del momento che stanno affrontando dopo Uomini e Donne.

Dopo essersi nuovamente mostrati insieme sui social, sorridenti e molto uniti, Marcello Messina e Giada Rizzi si sono raccontati in un’intervista di coppia rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine. L’ex cavaliere e l’ex dama del trono over, dopo aver lasciato insieme lo studio del programma di Maria De Filippi, si sono vissuti intensamente fino a decidere di andare a convivere. Marcello, infatti, ha scelto di trasferirsi da Giada che, oggi, al magazine ufficiale della trasmissione, conferma che, con Marcello, sta vivendo un momento particolare.

La dama ha così raccontato che, il diverso vissuto, continua a creare incomprensioni. Giada, infatti, è mamma di due figli mentre Marcello non ha figli. Giada, inoltre, ha spiegato di aver bisogno di un maggiore contatto fisico esortando il compagno ad abbracciarla di più e a non chiudersi quando ci sono dei problemi.

Giada Rizzi e Marcello Messina: un passo importante per la coppia

Nonostante qualche incomprensione e un momento particolare, Giada Rizzi e Marcello Messina sono pronti a compiere un passo importante. L’ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, infatti, ha spiegato che nei prossimi giorni faranno l’atto di acquisto definitivo della nuova casa. Marcello, inoltre, parlando di matrimonio, ha spiegato che, se non dovesse sposare in futuro Giada, non lo farebbe con nessun’altra donna.

Pensieri chiari e decisi per Marcello Messina che, sin dai primi incontri con Giada, non ha mai nascosto di provare un forte sentimento per la dama. Nonostante qualche incomprensione e qualche piccola discussione come capita a tutte le coppie, Giada e Marcello stanno affrontando insieme ogni problema ed ora, con l’acquisto della nuova casa, sono pronti a porre le basi del loro futuro insieme.

