La storia d'amore tra Giada Rizzi e Marcello Messina è ufficialmente finita: l'ex dama di Uomini e donne lo annuncia sui social.

Ora è ufficiale: Giada Rizzi e Marcello Messina si sono lasciati e ad annunciarlo è stata l’ex dama del trono over di Uomini e Donne con un post pubblicato tra le storie del suo profilo Instagram. Giada e Marcello si sono conosciuti nella trasmissione di Maria De Filippi che hanno poi lasciato per vivere la storia lontano dalle luci dei riflettori. Una storia in cui entrambi hanno fortemente creduto al punto da aver cominciato una convivenza. Marcello, inoltre, è entrato anche nella vita dei figli di Giada che ha trovato in lui un compagno sul quale contare.

Con il tempo, tuttavia, qualcosa si è rotto e, nell’ultimo periodo, i due apparivano sempre più distanti. Già qualche mese fa le voci di crisi si erano diffuse sul web ma sia Giada che Marcello avevano poi smentito tutte le voci sulla fine della loro storia d’amore. Poche ore fa, però, Giada ha sorpreso tutti i fan annunciando ufficialmente la fine della relazione con Marcello.

Le parole di Giada Rizzi sulla fine della relazione con Marcello Messina

Tutti i tentativi di superare la crisi e rimettere insieme la storia d’amore nata nello studio di Uomini e Donne non hanno funzionato portando Giada Rizzi e Marcello Messina a percorrere due strade diverse. “La storia tra me e Marcello è giunta al termine. Definitivamente”, scrive l’ex dama del trono over.

“Non c’è un buono o un cattivo..solo due persone che hanno scoperto, forse col tempo, di essere profondamente diverse. Mi avete conosciuta nell’ultimo anno solare, vera, spontanea, a tratti scomoda …ma ho sempre mostrato il mio essere, nel bene e nel male senza filtri…” – ha aggiunto Giada. Poi ha concluso: “Sarebbe stato molto più facile restare in silenzio, sparire, far finta di niente. Ma non sarei io”.

