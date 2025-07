Giada Rizzi e Marcello Messina si sono lasciati ufficialmente: l'ex dama di Uomini e Donne lo annuncia sui social.

Con un post pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram, Giada Rizzi ha annunciato la fine della storia d’amore con Marcello Messina. Una storia nata nello studio di Uomini e Donne dove entrambi si erano messi in gioco trovando l’uno nell’altra la persona giusta. Dopo aver lasciato insieme il programma, Giada e Marcello si sono uniti sempre di più al punto che l’ex cavaliere del trono over si è trasferito da Giada instaurando un bel legame anche con i figli dell’ex dama. Una storia che sembrava andare a gonfie vele come avevano raccontato entrambi tornando a Uomini e Donne come ospiti.

Gianmarco Steri e l'inedita rivelazione su Cristina Ferrara/ Cosa ha scoperto dopo Uomini e Donne

Da diverse settimane, tuttavia, circolavano voci di una presunta crisi di coppia. Sia Marcello che Giada, tuttavia, avevano smentito tutto spiegando di avere delle semplici discussioni come tutte le coppie. Oggi, però, è arrivato l’annuncio della rottura.

Giada Rizzi e la parole della fine della storia con Marcello Messina

Giada Rizzi ha rotto il silenzio annunciando ufficialmente la fine della storia con Marcello Messina. “Ciao a tutti.

Come già detto in precedenza le persone si conoscono si assaporano, condividono momenti, pensieri, si vivono, discutono, cercando di trovare un equilibrio, che a volte arriva altre volte no.. Le storie non vanno sempre come vogliamo noi“, scrive Giada sui social.

Anticipazioni Uomini e Donne: la nuova tronista arriva da Temptation Island?/ Spunta il nome bomba

“In questo momento Marcello preferisce rimanere fuori dal social e rispetto il suo sentire, io continuerò come ho sempre fatto con la mia solarità che mi ha sempre contraddistinta. Non c’è un giusto o sbagliato. Non ‘è colpa mia o sua. C’è solo voglia di prendersi del tempo e capire. Con questo vi abbraccio tutti. Ps per tutte le persone che pensano che usiamo stratagemmi…. in amore non funzionano!“, conclude l’ex dama. A settembre, dunque, Giada e Marcello potrebbero tornare a Uomini e Donne per raccontare i dettagli della rottura.

Rosanna Siino: cosa fa nella vita l'ex Uomini e donne?/ Lavoro super prestigioso