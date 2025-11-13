Dopo i rumors, Giada Rizzi e Marcello Messina confermano di essere tornati insieme: le parole degli ex Uomini e Donne.

Giada Rizzi e Marcello Messina sono stati due protagonisti del trono over di Uomini e Donne e, dopo essersi frequentati, hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi vivendo nella quotidianità il loro rapporto. Per amore, Marcello si è trasferito iniziando una convivenza con Giada con la quale era tornato anche nello studio di Uomini e Donne per raccontare i dettagli della loro relazione. Tutto sembrava andare a gonfie vele fino all’annuncio definitivo della rottura arrivato dopo qualche segnale sociale che sembrava annunciare una crisi.

Negli ultimi giorni, però, alcuni movimenti social, avevano scatenato voci su un presunto ritorno di fiamma per l’ex dama e l’ex cavaliere del trono over che si erano fatti vedere mentre facevano jogging. A confermare, ora, il ritorno di fiamma ufficiale è un post con le parole della coppia.

Giada Rizzi e Marcello Messina: il post dopo il ritorno di fiamma

Giada Rizzi e Marcello Messina sono riusciti a superare insieme la crisi che li aveva portati alla rottura tornando ufficialmente insieme sempre più forti e pronti a vivere nuovamente la loro splendida storia d’amore. Dopo una foto pubblicata da Giada in cui la dama copre con la sua mano il viso di Marcello, è arrivata una foto di coppia con alcune parole che spiegano come è arrivato il ritorno di fiamma.

“A volte bisogna perdersi per capire l’Amore.. ma poi ci si ritrova più consapevoli e innamorati di prima… Tu ed io”, si legge su una foto pubblicata da Marcello tra le storie del suo profilo Instagram in cui appare sorridente accanto a Giada. Tra l’ex dama e l’ex cavaliere, dunque, è tornato ufficialmente il sereno e nelle prossime registrazioni potrebbero tornare nel programma per raccontare tutti i dettagli della crisi e del successivo ritorno di fiamma.