Giada Scognamillo, chi è la concorrente Il Collegio 7/ Ecco perché è la “finta principessa”

Chi è Giada Scognamillo: “la finta principessa” a Il Collegio 7

Con Giada Scognamillo sembra di essere nelle favole raccontate sin da bambini dove il personaggio della principessa è uno tra quelli più blasonati e conosciuti al mondo. Ne Il Collegio 7 del Convitto Nazionale di Santa Margherita sito in Anagni, provincia di Frosinone, in cui è stato girato il programma di Rai 2 sta per entrare quella che è stata invece definita sul canale Instagram ufficiale del Collegio 7 come la “finta principessa“.

La nomea di Giada Scognamillo di finta principessa ha una ragione ben precisa, infatti lei stessa ci tiene a sottolineare che il suo aspetto docile e ingenuo in realtà cela un carattere da vera “bad girl”: “Se vi sembro una principessa, non avete capito niente” questo il suo esordio nella presentazione delle backstories. Il primo approccio con il personaggio di Giada, o meglio con la persona di Giada, appare subito diverso già dal principio. Dopo aver palesato il suo carattere estroverso da mina vagante, la giovane diciassettenne vuota il sacco e dichiara subito le difficoltà incontrate nell’approccio con i suoi genitori.

Giada Scognamillo è Dottor Jekill e Mister Hyde

Il carattere Giada Scognamillo la fanno avvicinare al personaggio di Dottor Jekill e Mister Hyde, fatto di duplicità e duplice apparenza, anche il rapporto con la madre e il padre appare da subito diverso, quasi agli antipodi. Quella con i genitori è una relazione fatta di “tira e molla” come la definisce lei ma, mentre con la madre la sintonia sembra più distesa e affiatata, complice anche il carattere più permissivo della stessa, con il padre la situazione è opposta.

La stessa Giada nelle backstories racconta di essere stata allontanata da casa dal padre in seguito a un evento che né lei né il genitore hanno specificato, perdendo i contatti per mesi. L’auspicio di entrambi è quello di poter riconciliare la situazione dopo l’esperienza della giovane genovese ne Il Collegio 7. Ex giannasta, Giada frequenta ad oggi il liceo artistico Klee Barbarino, come riportato sul suo profilo Instagram con 6.743 follower in cui è meno attiva rispetto al social di Tik Tok. Qui Giada mostra la sua passione per le unghie lunghissime e super decorate, così come anche per il make up accompagnando il tutto con una generosa dose di self-confidence con il proprio corpo.

