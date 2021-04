Giada, sorella di Andrea Cerioli/ “Mamma sarebbe orgogliosa di te, anche io lo sono”

Momento toccante per Andrea Cerioli all’Isola dei Famosi 2021. Al momento delle nomination, Ilary Blasi mostra un filmato in cui il naufrago parla di sua madre, che purtroppo non c’è più, e del rapporto con sua sorella Giada. “Mia mamma era una donna bellissima. – racconta Andrea nel filmato – È sempre stata una donna con l’idea di voler crescere due figli perbene. Mi dispiace perché aveva ancora un sacco da insegnarmi, ma la cosa che più mi dispiace in assoluto e non farle vedere quello che sto diventando. È stata una grande mamma, fino all’ultimo”. Il naufrago è in lacrime quando Ilary Blasi gli annuncia che in studio c’è sua sorella Giada che vuole parlargli. La sorella di Andrea è commossa per le frasi dedicate da lui alla loro mamma e sottolinea in diretta che la donna sarebbe orgogliosa di lui.

Andrea Cerioli, la sorpresa della sorella: “Sei il più bell’esempio per le mie figlie”

“La mamma sarebbe orgogliosissima di te, io sono orgogliosissima.” esordisce Giada in studio. La sorella di Andrea Cerioli continua: “Ricordati una cosa: è vero, io sono più grande di 10 anni, sono la tua spalla, ma tu sei la mia. Senza un complice nella vita non si fa nulla, e tu sei il più bell’esempio che le mie figlie potessero avere di uomo e per questo io non ti ringrazierò mai abbastanza.” Lui la ringrazia tra le lacrime.

