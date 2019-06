Giada, sorella di Erica Piamonte/ Chi è? Sorpresa al GF: “Non ci credo che sei qui!”

Prima di conoscere l’esito di questa nomination, per Erica Piamonte, nella Casa del Grande Fratello 16, arriva una bella sorpresa. Si tratta di sua sorella, Giada, che la lascia senza parole. Le due si abbracciano con forza: Erica è davvero molto emozionata e ammette di essere incredula di fronte all’ingresso di sua sorella nella Casa. “È bellissima, io non le faccio mai complimenti ma è più bella di me” dichiara la gieffina che non riesce a staccarsi da lei. Una sorpresa, l’ingresso di Giada nella Casa, che arriva a seguito di una lettera che Erica ha ricevuto dai suoi genitori Pippo e Franca. Con loro, la ragazza ha un rapporto un po’ complicato, è per questo che la lettera ricevuta nella Casa la commuove e non poco.

ERICA PIAMONTE: LA LETTERA DEI GENITORI E LA SORPRESA DI GIADA

Queste le parole che Erica Piamonte trova scritte nella lettera che i suoi genitori le hanno inviato tramite il Grande Fratello. “Ciao Eri. Quante parole non dette, quante frasi lasciate a metà tra noi… Questa avventura ci ha dato modo di riscoprirti e di apprezzare lati e sfumature di te che non conoscevamo. – e ancora – Il Grande Fratello ci ha aperto le porte per affrontare un percorso insieme, più parole meno segreti. Saremo sempre al tuo fianco per sostenerti e proteggerti ovunque la vita e le decisioni ti portino.” Solo alla fine di questa lettera d’amore, Erica vede entrare dalla porta al suo fianco sua sorella Giada. Tra le due un lunghissimo abbraccio che incornicia questo momento che rimarrà sicuramente indelebile nei ricordi della gieffina.

