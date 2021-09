Giada Stabile Miss Reginetta d’Italia 2021/ Foto 15enne premiata da Garko e Gregoraci

Giada Stabile è Miss Reginetta d’Italia 2021: nella finalissima del concorso andato in scena presso l’Opèra Beach Club di Riccione, condotta da Jo Squillo con Elisabetta Gregoraci, Gabriel Garko, Barbara Francesca Ovieni, Beppe Convertini, Moreno, Roberto Alessi, Bicio e Max Cavallari, la quindicenne di Catania, ha avuto la meglio sulle 64 Miss aspiranti al titolo del concorso organizzato da Metaevent e diretto da Alessio Forgetta.

“È un’emozione fortissima, non riesco a crederci… È indescrivibile quello che sto provando in questo momento. Sono felicissima, non me l’aspettavo proprio!”, ha affermato l’adolescente siciliana, alta 175 centimetri, bionda, con due meravigliosi occhi verdi e un radioso sorriso a incorniciare il suo volto. “Celebriamo con successo l’elezione di Giada Stabile Miss Reginetta d’Italia 2021 – ha dichiarato il patron Forgetta –. È stata una grande edizione del concorso per l’alto livello delle nuove Miss scoperte in tutta Italia: bellissime ragazze, consapevoli e ben determinate a studiare e a lavorare duramente per intraprendere una carriera professionale nel mondo della moda, del cinema e della televisione. Noi siamo ben lieti di offrire un trampolino di lancio per importanti opportunità”.

GIADA STABILE MISS REGINETTA D’ITALIA 2021: SOGNA DI FARE LA MODELLA

Miss Reginetta d’Italia 2021, Giada Stabile, è studentessa presso il liceo di Scienze Umane di Catania e coltiva il sogno di fare la modella: a premiarla sono stati Elisabetta Gregoraci e Gabriel Garko. Accompagnata dai suoi genitori Sonia e Massimo, con un fratello maggiore a casa, Giada ha dedicato la vittoria alla sua famiglia e ai suoi amici. Seconda classifica con la fascia dell’Opèra Beach Club Flavia Cappelli (17 anni, di Roma). Terza, con la fascia del Comune di Riccione, Anna Lu Passerini (17 anni, di Roma). Quarta classificata con la fascia Samsara Beach, Katrin Quaratino di Altamura (Bari); quinta, infine, con la fascia Kronos, Nicoletta Pentrelli (20 anni, di Toritto).

Fra i vip che hanno preso la parola, si segnalano le dichiarazioni di Elisabetta Gregoraci (“Volevo fare questo lavoro fin da quando ero bambina e ho iniziato la mia carriera proprio con un concorso di bellezza. Siete tutte bellissime e dovete credere sempre nei vostri sogni”) e di Gabriel Garko (“Quando si ha una visione, non bisogna mai farsi frenare da amici e parenti che ti dicono che non ce la farai mai. Oggi è diventato troppo facile diventare noti e con altrettanta facilità si scompare presto: bisogna creare le basi e lavorare duramente per creare una solida carriera nel mondo dello spettacolo”). Tra gli altri personaggi presenti, si segnalano Barbara Francesca Ovieni e il rapper Moreno, l’amato volto di Rai Uno Beppe Convertini, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi e i comici Bicio e Max Cavallari. Le emozioni delle serate finali di Miss Reginetta d’Italia potranno essere rivissute a fine settembre nelle televisioni nazionali e su Class Tv Moda.



