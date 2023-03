Giaele ad Antonella “non ci fosse stato Edoardo, chi avresti voluto?”/ Risposta choc

GF Vip, Antonella messa alle strette: la domanda scomoda delle coinquiline

Ieri sera si è celebrata la Festa della Donna anche nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. In un’edizione che ha seriamente messo a dura prova gli equilibri fra le coinquiline, complici i numerosi scontri avvenuti in puntata e non solo, negli ultimi giorni il clima si è decisamente rasserenato. Antonella Fiordelisi si è riappacificata con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia e, più in generale, tutte le concorrenti hanno ritrovato una sintonia che si spera possa durare. A dimostrarlo è anche il gioco “obbligo o verità” in cui tutte le donne della Casa, come mostra un video condiviso sul sito del reality, si mettono a nudo confrontandosi tra loro.

Un gioco che prevede domande mirate, e a tratti scomode, ad ogni Vippona. Quando è il turno di Antonella Fiordelisi, a rivolgerle una domanda piuttosto curiosa è Giaele De Donà, che le chiede: “Antonella, non ci fosse stato Edoardo, con chi avresti voluto avere qualcosa? E perché?“. Il rapporto di Antonella con Edoardo Donnamaria è stato uno dei fil rouge di questa edizione del reality. Ma, se il volto di Forum non fosse stato un concorrente, con quale altro coinquilino avrebbe abbozzato una conoscenza?

Antonella Fiordelisi: “Dovessi scegliere, mi piacerebbe Andrea“

Alla secca domanda di Giaele, Antonella Fiordelisi pare tentennante e precisa: “Come fidanzato nessuno, come approccio o divertimento ne metto due o tre sullo stesso livello: Davide, Andrea forse, e Antonino. Ma non fidanzati, non avrei fatto una storia come con Edoardo“. La risposta della concorrente del Grande Fratello Vip 2022, tuttavia, non convince le altre coinquiline, che le chiedono di scegliere tra uno di questi tre nomi.

La schermitrice campana alla fine si arrende alla loro curiosità e risponde: “Se dovessi scegliere uno tra loro tre… Ognuno ha qualcosa che mi potrebbe piacere. Forse non avrei approcciato con nessuno, ma esteticamente quello che potrebbe piacermi di più è Andrea“. Andrea Maestrelli, dunque, è il concorrente con cui Antonella potenzialmente avrebbe potuto approfondire una conoscenza, in assenza di Donnamaria. D’altronde in Casa i due concorrenti hanno stretto una bella amicizia, sebbene a tenere banco sia sempre il rapporto tormentato con il volto di Forum. Negli ultimi giorni c’è stato un riavvicinamento nella coppia che, sperano i fan, possa durare a lungo.

