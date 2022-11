Giaele De Donà abbandona il GF Vip per il marito Bradford Beck?/ “O viene qui a chiarire o vado via io!”

Giaele De Donà pronta ad abbandonare il GF Vip per il marito Bradford Beck

Giaele De Donà è sempre più preoccupata. L’assenza di messaggi, gesti e parole dal marito Bradford Beck nella Casa del Grande Fratello Vip tiene la gieffina sulla graticola. Giaele è infatti sempre più convinta che qualcosa non vada e attende da settimane un cenno del marito. Non hanno poi di certo aiutato le foto di lui a Los Angeles insieme ad alcune modelle. Questi sono i motivi per cui Giaele si dice oggi pronta anche a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip se serve per parlare con Brad.

“Sono preoccupata, non ho ricevuto nulla che potesse rassicurarmi sul nostro rapporto. Mi aspetto un messaggio“, ha dichiarato nelle ultime ore. Svelando i suoi sospetti: “Ci sono troppe cose che iniziano a non tornare. Vorrei parlarci, vorrei vederlo”, ha quindi aggiunto visibilmente scossa.

Giaele De Donà preoccupata per il suo matrimonio: “O viene lui qui o esco io!”

Gli stessi dubbi Giaele li ha esposti anche durante il daytime che anticipa la diretta del Grande Fratello Vip di questa sera. Dallo studio, Alfonso Signorini si è collegato con lei, rimasta sola in confessionale, e ha sottolineato di averla vista preoccupata e pensierosa negli ultimi giorni. Giaele ha confermato il suo malessere, ribadendo di temere che stia accadendo qualcosa di grave con suo marito.

Quando Alfonso Signorini le ha fatto notare che potrebbe anche lasciare la Casa e tornare da lui se è così preoccupata per il loro matrimonio, Giaele non si è tirata indietro e ha ammesso: “Se lui non dovesse venire qui a parlare con me sarò io ad andare da lui”. Giaele è dunque pronta a varcare la porta rossa per non fare più ritorno nella Casa, almeno stando a quanto dichiara; non resta che scoprire se arriverà questo fatidico gesto di Brad.

