Giaele De Donà attacca il marito Bradford Beck: “A 45 anni mi fa le ripicche”/ “Se mi ha tradito non perdono”

Giaele De Donà sul marito Bradford Beck: “Non credo mi abbia tradito con la mia migliore amica ma…”

Giaele De Donà continua a ripensare alle immagini del marito Bradford Beck insieme alla sua migliora amica. Gli scatti, mostrati in diretta al Grande Fratello Vip da Alfonso Signorini, sono stati pubblicati dal settimanale CHI e immortalano l’imprenditore all’uscita da una festa, accompagnato da alcune bellissime ragazze. Con una di queste, la migliore amica di Giaele, sale in macchina e si allontana poi dalla festa.

Queste immagini hanno creato non solo dubbi in Giaele ma anche della rabbia. Ne discute anche in Casa con Charlie Gnocchi, a cui comunque dice di non credere che suo marito e la sua migliore amica l’abbiano potuta tradire in questo modo, essendo loro due delle persone che più ama al mondo.

Giaele De Donà attacca il marito: “Se mi ha tradito? Non lo perdono”

“Non voglio pensare male di due delle persone più importanti della mia vita. Va bene l’amore libero, va bene il divertimento, va bene qualsiasi cosa, però con la mia migliore amica…” ammette Giaele De Donà durante una chiacchierata con Charlie Gnocchi in giardino.

È proprio lo speaker però a metterle la pulce nell’orecchio, ipotizzando che suo marito possa averla realmente tradita con la sua amica; “Se fosse vero? Non credo me lo direbbero mai, comunque non perdonerei mai né lui, né lei. – ammette allora Giale, lanciando infine un attacco e un invito al marito – Già il fatto che lui mi stia facendo delle ripicche a 45 anni mamma mia! Vieni qui e parlami se ci sono dei problemi. Ti ha dato fastidio qualcosa che ho fatto con Antonino? Allora parliamo!” Brad accoglierà l’invito della moglie o resterà a divertirsi a Los Angeles?

