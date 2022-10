Giaele De Dona, Carolina l’accusa:”A te frega stare sempre e solo con Antonino”/ I sentimenti per Spinalbese

Sofia Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 2022: “Antonino mi piace”

Sofia Giaele De Donà nella casa del Grande Fratello Vip 2022 rivela il suo interesse per Antonino Spinalbese. La bella influencer, felicemente sposata all’esterno della casa, non si nasconde più. Anzi, senza girarci troppo intorno, ha confessato: “a me Antonino piace lo confesso. Mi sto trattenendo. Se non fossi entrata con un marito fuori mi sarei buttata e non gli avrei dato tregua. Qui se scatta un bacio lui fuori vuole il divorzio. Mi freno perché poi so cosa scatta fuori. Ok amore libero, ma qui è un contesto diverso”.

Confessioni chiarissime quelle della influencer e modella a Charlie Gnocchi a cui rivela – “con Anto mi trovo bene, per me non è una cosa costruita. Scappa da me? No dai, in questi giorni abbiamo dormito insieme abbracciati. Se mi piace a livello fisico e di letto? Ehm, amore… , che poi completamente, hai capito? Me lo farei ogni secondo. Io so che ho dei limiti a cui posso arrivare. Se supero il limite scatta il divorzio. Non posso far saltare il matrimonio per una cosa qui dentro”.

Sofia Giaele De Donà e il confronto – scontro con Carolina Marconi

Intanto nella casa del GF VIP 7, Sofia Giaele De Donà si è confrontata nuovamente con Carolina Marconi dopo la nomination. “Mi hai sempre detto ti voglio bene, voglio condividere questa esperienza con te, non vorrei mai che uscissi da qui, mi sono ricreduta su di te e poi mi nomini? La vedo come una pugnalata allo stomaco, anche se tu mi dici prima per il letto e poi per il pollo” – ha detto la influencer alla Marconi che ha cercato di difendersi dicendole: – “perchè stai facendo queste liti? Vuoi rimanere dentro la casa, vuoi fare queste dinamiche, vuoi avere clip? Che vuoi?”. Giaele è rimasta molto delusa dal comportamento di Carolina: “tesoro ma se io vengo pugnalata dalla mia compagna di letto”, anche se la Marconi non ci sta “ma quale pugnalata, ho visto come ti sei comportata.

Se tu fossi stata mia amica e tante volte che sei stata male ti sono stata vicino e ti ho abbracciato. Io non ho mai parlato male di me. Perchè ti ho nominato? Ti ho nominato per la cosa del pollo, perchè non mi hai pensato? Non te ne fregava niente. Ma secondo te ti ho fatto il cuoricino al compleanno, ma non voglio darti la mia amicizia? Ti ho dato amicizia e a te non frega niente, a te frega stare sempre con Antonino, a te non te ne frega niente della mia amicizia”.











