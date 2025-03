Chi è Giaele De Donà? Nelle ultime ore è arrivata la notizia ufficiale: l’ex concorrente del Grande Fratello farà parte di Pechino Express 2025 con una delle sue più grandi amiche, Ivana Mrazova. Entrambe formeranno la coppia “Atlantiche”, nome scelto per via del loro amore incondizionato nei confronti degli USA. In passato Giaele De Donà ha avuto un flirt con Taylor Mega, mentre oggi è felicemente sposata con Brad Beck, imprenditore americano.

Nata nel 1998 in provincia di Treviso, Giaele De Donà ha sempre mantenuto altissima l’asticella sulla sua vita privata soprattutto prima di diventare modella. Per questo motivo non si sa molto sulla sua infanzia anche se durante l’esperienza al Grande Fratello Vip nel 2023 ha mostrato di essere estremamente legata alla sua famiglia, e spesso parlava dei genitori durante il suo percorso nel reality. Quando era solo una ragazzina si è trasferita a Milano lasciando il Veneto per continuare la sua carriera da modella e cogliere maggiori possibilità. Qui inizia a sfilare per numerosi brand di lusso e si diploma in Scienze della Mediazione Linguistica per poi entrare a far parte ufficialmente del mondo dello spettacolo.

Molti conoscono Giaele De Donà per via delle sue partecipazioni a diversi reality, tra cui il famoso “Ti spedisco in Convento del 2021“, programma andato in onda su Real Time, mentre dopo qualche anno l’abbiamo vista al Grande Fratello Vip dove è riuscita ad arrivare in finale mentre oggi è una modella e influencer affermata. Il suo orientamento sessuale è sempre stato al centro dei riflettori, in particolar modo il suo rapporto speciale con Taylor Mega. La ragazza era stata definita anche una delle frequentazioni di Flavio Briatore, ma la notizia è stata poi smentita da lei stessa. Giaele De Donà ha sempre raccontato di voler vivere l’amore in modo libero e di essere bisex, e anche con l’attuale marito prosegue su questa strada, dato che si vedono sei mesi sì e sei mesi no.

