Giaele De Donà choc al GF Vip/ “Sess* per la prima volta? Il primo a cui l’ho detto è mio padre perché…”

Giaele De Donà, confessione hot sulla sua ‘prima volta’ al Grande Fratello Vip

Una confessione piccante e anche particolare quella fatta da Giaele De Donà nel corso dell’ultimo appuntamento radiofonico del Grande Fratello Vip 7. Per la speciale occasione, tutti i sette vipponi rimasti in Casa hanno condotto insieme la striscia radiofonica, ponendosi l’un l’altro delle domande e raccontandosi. Quando è arrivato il momento di Giaele, Micol le ha chiesto come nasce il rapporto così speciale che ha con suo padre.

Giaele ha dunque raccontato di avere con suo padre Andrea un rapporto a tal punto speciale da essere stato lui il primo al quale ha parlato della sua prima volta con un ragazzo. Per la gieffina infatti, suo padre ha una mentalità molto aperta, tanto da essere il suo confidente anche sotto questo punto di vista.

Giaele De Donà e il rapporto speciale con papà Andrea

“Il bel rapporto con mio padre? Quando è stata mala mia madre ci siamo ritrovati io e lui, qui lui era la mia spalla e io la sua.” ha raccontato Giaele in radio al Grande Fratello Vip. E ha quindi raccontato il particolare aneddoto: “Poi lui è stato meraviglioso, perché mi ha sempre sostenuta, appoggiata, è super ‘open mind’. A mio padre ho anche raccontato la prima volta che ho fatto l’amore: appena fatto è stata la prima persona a cui l’ho raccontato“. Non è mancata la battuta di Edoardo Tavassi sulla rivelazione di Giaele: “Se un giorno sarà papà di una ragazza, io queste cose non le voglio sapere!”

