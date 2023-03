Giaele De Donà choc al GF Vip/ Vorrei vincesse Tavassi, so i problemi che ha”

Giaele De Donà svela chi vorrebbe che vincesse al GF Vip: i motivi

Giaele De Donà è la terza finalista del Grande Fratello Vip 2022, la finale del reality show è alle porte e i ‘vipponi’ già parlano dei possibili vincitori. L’influencer svela chi vorrebbe trionfasse nella casa più spiata d’Italia e non si tratta né di Oriana Marzoli e neanche di Micol Incorvaia.

Come riporta Biccy, la concorrente svela: “Se a me venissero a dire chi volessi che vincesse? Ovvio che direi io. Ma dopo di me non direi Micol o Oriana, nonostante sono tanto amica loro. Direi Tavassi, perché so i problemi che ha, me li ha detti. Il lato economico per lui è importante adesso. In più ti sei speso tantissimo in questo programma, hai dato tutto te stesso. Hai fatto un altro reality e ad un passo dalla finale ti sei dovuto ritirare, quindi sarebbe bello tu vincessi. Non perché agli altri voglio meno bene o se la meritano meno. Ma per l’aspetto economico, che mi dispiace dico che vorrei te come vincitore. E non ti devi nemmeno giustificare dei tuoi problemi Edoardo”.

Edoardo Tavassi ringrazia Giaele De Donà: “Vorrei vincere”

Edoardo Tavassi è davvero grato a Giaele De Donà per le sue parole, d’altronde i due gieffini sono molto amici. L’ex naufrago ha ribadito di voler vincere il Grande Fratello Vip 2022, ma ha sottolineato di voler mettere al primo posto la sua storia con Micol Incorvaia.

Come riporta Biccy, Tavassi rivolgendosi a Giaele De Donà aggiunge: “Il sogno mio sarebbe di andare a spegnere le luci io e Micol. Così comunque uno dei due vince e sono felice. Sono onesto non dico bugie, mi piacerebbe vincere, Micol non si offende e io lo so, lei sa tutto. Poi se mi dicessero ‘preferiresti vincere il GF o il rapporto con Micol’ preferirei la mia storia d’amore”.

