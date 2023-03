Giaele De Donà choc: “Ho paura di Daniele Dal Moro”/ “Comincia ad urlare e…”

Giaele De Donà, sfogo su Daniele Dal Moro

Giaele De Donà, durante una chiacchierata nel van con Oriana Marzoli e Micol Incorvaia, si lascia andare ad uno sfogo su Daniele Dal Moro. Dopo aver ascoltato le lamentele di Oriana che, dopo aver preso le distanze dal veneto ha provato ad avere un nuovo approccio, ha ammesso di non condividere affatto il suo atteggiamento. Giaele, infatti, ammette di non gradire il modo di Daniele di affrontare le discussioni durante le quali, spesso, si lascia andare alle urla.

Nino D’Angelo "vivo un nuovo debutto"/ "Da Napoli il regalo più grande: un murale"

“L’atteggiamento che ha nei miei confronti, come ce l’ha nei confronti di Oriana oppure nei confronti di Alberto e di tanta altra gente, non mi piace. Non esiste questo modo di porsi e di urlare… Sì, simpatica sta cosa della vena, possiamo riderci sopra ma fino ad un certo punto, non esiste”, dice Giaele.

Bruce Springsteen, concerto annullato in Ohio/ Il Boss è malato: ha il Covid?

Giaele De Donà contro Daniele Dal Moro

Giaele De Donà ammette di trovare molto più gravi gli atteggiamenti di Daniele Dal Moro rispetto a quelli che hanno portato alla squalifica di Edoardo Donnamaria. La 24enne, sfogandosi con le amiche, svela di evitare spesso le discussioni con Daniele per non ascoltare le sue urla.

“Perché io che l’ho vissuta sulla mia pelle e nel momento che si mettere ad urlare io non posso aver paura di parlare con una persona per il suo modo che ha di rispondermi e l’atteggiamento che ha nei miei confronti, veramente in Casa mi è successa solo con lui questa cosa”, ha aggiunto la De Donà.

The Edge, U2: “Abbiamo riscritto i brani per migranti e guerra”/ “Mondo peggiorerà”













© RIPRODUZIONE RISERVATA