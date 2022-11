Giaele De Donà choc: “Morta annegata mia migliore amica”/ “Malore in acqua, è stato tragico”

Giaele De Donà, il racconto choc sulla morte della migliore amica

Dopo un inizio tutto dedicato al racconto dell’amore libero con suo marito Bradford Beck, Giaele De Donà ha iniziato a raccontare anche altri aspetti della sua vita privata, alcuni anche molto toccanti. È il caso della morte della sua migliore amica, da Giaele raccontata nel corso di una chiacchierata nella Casa con Marco Bellavia. Un avvenimento che l’ha portata a cambiare la sua visione della vita.

“Questa estate io ho perso una delle mie migliori amiche perché ha avuto un malore in acqua ed è venuta a mancare in un modo veramente tragico.” ha raccontato Giaele nel video (che trovate qui). Ha dunque ammesso di essersi chiesta perché fosse toccato ad una ragazza così giovane, “Poi mi sono fermata ed ho detto: ‘ogni cosa succede per un motivo’. Ho cercato di vederla in un altro modo, pensando alle piccole cose che mi ha insegnato da quando la conosco.” ha continuato.

Giaele De Donà: “La mia amica mi ha insegnato tanto”

Nel corso della confidenziale chiacchiera con Marco Bellavia, Giaele ha poi ammesso di aver riflettuto a lungo sull’accaduto: “Lei mi ha insegnato talmente tante cose che non è andata via invano, senza un motivo, qualcuno si ricorderà di lei. – ha ammesso – Il suo scopo qui lo aveva raggiunto, ho iniziato a vederla così… così sto incominciando a pensarla un po’ dopo tutto quello che mi è successo.” ha concluso.

