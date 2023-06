Giaele De Donà choc: “Periodo difficile, tanti problemi familiari”/ “Ho parlato con una psicologa e…”

Giaele De Donà, momento difficile dopo il Grande Fratello Vip: “Periodo no mentalmente”

Momento difficile per Giaele De Donà. L’ex gieffina, da qualche giorno non molto presente sui social, è oggi tornata attiva per raccontare il motivo che l’ha tenuta lontana. “Eccomi… sono tornata dopo un periodo no! Però sta passando, sto meglio.” ha scritto l’influencer a corredo di una serie di stories in cui racconta perché per lei quello appena vissuto è stato un periodo non semplice.

Giaele De Donà parla di Oriana e Daniele/ "Anche io sono confusa, ci stanno riprovando"

“Ho avuto un periodo ‘no’ ma non fisicamente ma proprio mentalmente. Ho avuto tanti problemi familiari di cui vi parlerò ma adesso non è il momento.” ha spiegato la moglie di Bradford Beck, ammettendo di aver avuto bisogno di un po’ di tempo da dedicare soltanto a se stessa: “Ho staccato da tutto e quello che mi ha aiutato tanto è stato quello di staccare da tutto per dieci giorni.”

Giaele De Donà: "Con Antonino il rapporto è cambiato"/ "Se mi piaceva? Sicuramente…"

Giaele De Donà, lo sfogo social: “Sono andata da una psicologa”

Giaele De Donà spiega di essersi rivolta in questo periodo ad una professionista: “Ho pensato solo a me stessa e sono andata a parlare da una psicologa. Non quella che conoscevo ma ho preso una che non avevo mai visto. Sono andata da lei e le ho raccontato tutti i miei problemi, perché io sono un po’ così. Mi chiudo con le persone che conosco…” Oggi l’ex gieffina ammette di stare meglio proprio grazie all’iuto di questa psicologa, motivo per il quale è tornata attiva su Instagram: “Mi ha fatto sentire di nuovo tranquilla, serena, mi ha aiutato tanto. Su Instagram sembrano sempre tutti felici, invece è normale avere questi momenti di difficoltà.” ha infine sottolineato.

LEGGI ANCHE:

Giaele De Donà: "Sotto le coperte con Antonino? Vi assicuro che…"/ "Brad ora è più social!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA