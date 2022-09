Giaele De Donà choc su Ginevra Lamborghini: “Copia Elettra”/ “Lite? Lanciata cacca contro auto della sorella”

Giaele De Donà choc su Ginevra Lamborghini al GF Vip: “Ecco perché ha litigato con la sorella Elettra”

Sofia Giaele De Donà, che Alfonso Signorini chiama semplicemente Giaele, ha fatto il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 ma si è già resa protagonista di scottanti rivelazioni su Ginevra Lamborghini. Nel particolare l’influencer ha parlato della lite con la sorella Elettra Lamborghini, svelando di sapere le motivazioni per le quali quest’ultima ha interrotto ogni rapporto con Ginevra. Giaele, nel particolare, ha accusato la gieffina di non essere sincera quando dice di non conoscere perché Elettra non vuole più vederla.

“Lei racconta e non racconta, – ha esordito Giaele chiacchierando con Elenoire Ferruzzi e Sara Manfuso, come riportato da Biccy, continuando – prima dice che non sa i motivi per cui hanno chiuso poi dice che le ha fatto delle piccole cose. Cioè, se prendi tua sorella e le lanci la cacca dal finestrino è un conto, ma se poi le fai cose pesanti allora è normale che alla fine uno ci chiude. Lei vuole fare la buona e la umile, ma non lo è.”

Giaele De Donà critica Ginevra Lamborghini al GF Vip: “Copia Elettra”

Giaele De Donà ha poi proseguito criticando anche l’atteggiamento che Ginevra Lamborghini sta avendo nella Casa del Grande Fratello Vip: “Ginevra si vuole mettere al centro dell’attenzione, ha vissuto per tanti anni nell’ombra di Elettra e ora cerca di fare la sua copia. – e ancora – Ma amore le copie non saranno mai le originali! Si vede proprio che si sforza. Il modo in cui parla sembra Elettra, il modo in cui si atteggia sembra Elettra, il modo in cui canta.. Anche un po’ troppo, dai. Ognuno deve crearsi un’identità.” ha tuonato. Come replicherà la Lamborghini (che intanto ieri ha ricevuto una diffida proprio dalla sorella)?

