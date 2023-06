Giaele De Donà: “Con Antonino il rapporto è cambiato”/ “Se mi piaceva? Sicuramente…”

Giaele De Donà, le difficoltà con marito Bradford Beck dopo il GF Vip: “All’inizio non è stato facile…”

Nonostante l’esperienza al GF Vip si sia ormai conclusa da tempo, continua ad essere oggetto di discussione per alcuni ex concorrenti. Giaele De Donà – tra le protagoniste indiscusse dell’ultima edizione – è di recente tornata a parlare di alcune delle questioni che più hanno influito lungo il suo percorso. Dal presunto interesse per Antonino Spinalbese al rapporto con suo marito Bradford Beck; la giovane ha aggiunto nuovi dettagli sulla questione durante un intervento nel programma Non succederà più trasmesso da Radio Radio.

Il contributo di Giaele De Donà a Radio Radio – come riporta BlogTivvu – parte proprio dal suo rapporto attuale con Antonino Spinalbese al netto di quanto accaduto durante la convivenza al GF Vip. “Non abbiamo più il legame di prima, non siamo più legati come prima però ecco, ci capita di beccarci in giro…“. Attualmente dunque, la giovane è più “distante” dal suo compagno d’avventura ma ha anche rivelato come Antonino Spinalbese e suo marito Bradford Beck abbiano avuto modo di conoscersi. “Brad è molto tranquillo; anche al compleanno di De Pisis loro due hanno parlato, si sono conosciuti. Mio marito è stato parecchio risentito quando sono uscita dal GF Vip, non è stato molto semplice per noi, soprattutto all’inizio“.

Il racconto di Giaele De Donà a Non succederà più – riportato da BlogTivvu – prosegue proprio nel merito delle difficoltà con suo marito Bradford Beck dopo i dissapori nati al GF Vip. “Abbiamo passato il primo mese molto distanti, abbiamo avuto parecchi problemi per quello che era successo con Antonino; ma non per lui in sé, più per il fatto che lui pensava che io non fossi più innamorata di lui, che non avessi i sentimenti di prima”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip poi aggiunge: “Non mi vieta di uscire con Antonino, anche se di certo non gli farà piacere; è più una cosa mia di rispetto, visto quello che è successo con mio marito una volta uscita dal programma”.

Verso la conclusione del suo intervento a Radio Radio, Giaele De Donà ha poi argomentato sulle sue reali intenzioni al GF Vip rispetto al presunto interesse per Antonino Spinalbese. “Se mi piaceva? Penso che si sia visto, sicuramente mi piaceva e mi interessava. E’ stato quello che ha complicato il mio rapporto con Brad una volta che sono uscita”. La giovane dunque conferma di aver nutrito un certo interesse per l’ex fidanzato di Belen Rodriguez, sottolineando poi quali siano stati i principali malumori di Bradford Beck, suo marito. “Quello che a lui ha dato più fastidio è stato il fatto che pensava che il mio sentimento verso di lui fosse cambiato…Soffrivo in casa e mi andavo a sfogare da Antonino, gli dava fastidio quella cosa; come se stessi quasi mettendo da parte il mio matrimonio per un altro uomo“.











