Giaele De Donà con le spalle al muro: Charlie la smaschera/ “Dillo che Antonino che lo ami”

Giaele De Donà in crisi al Grande Fratello vip 2022?

Giaele De Donà in crisi al Grande Fratello Vip 2022? Da una parte c’è Bradborf Beck, il marito di Giaele che, con una lettera, le ha fatto capire di non aver gradito determinati atteggiamenti di Giaele con Antonino e, dall’altra, c’è proprio Spinalbese con cui Giaele ha trascorso tantissimo tempo anche sotto le coperte tra grattini e coccole. I due, dopo essersi avvicinati così tanto, si sono scambiati un bacio solo con il gioco della bottiglia organizzato durante la festa di compleanno di Edoardo Tavassi. Un bacio che ha mandato nuovamente in crisi Giaele la quale, tuttavia, di fronte al rapporto che Antonino ha anche con Antonella Fiordelisi prima e con Oriana Marzoli poi, si è lasciata andare ad un amaro sfogo con Micol Incorvaia.

Giaele De Donà, lite con Antonino Spinalbese/ "Sono gelosa, tratti le ragazze allo stesso modo"

Le parole di Giaele sono state ascoltate anche Charlie Gnocchi che, in casa sin dal primo giorno, dopo aver notato il cambiamento del rapporto tra Giaele e Antonino, ha dato un consiglio alla De Donà.

Le parole di Charlie Gnocchi a Giaele De Donà

Giaele De Donà è convinta che il rapporto d’amicizia che ha con Antonino Spinalbese sia il più importante tra tutti quelli che Antonino ha con le altre ragazze della casa. L’ex di Belen Rodriguez, però, è convinto di avere un rapporto altrettanto bello con Antonella Fiordelisi scatenando la gelosia di Giaele. Di fronte alla reazione della De Donà, Charlie Gnocchi ha espresso la propria opinione a riguardo.

Mimma Fusca, la compagna di Attilio Romita furiosa dopo bacio con Giaele/ "Non ti vergogni?"

“Devi dire che ti piace Antonino”, le parole di Charlie. “Ma l’ho sempre detto”, ha ribattuto la De Donà che ha più volte ammesso di considerare Antonino un bel ragazzo, ma di non poter andare oltre per il suo matrimonio a cui non vuole assolutamente rinunciare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

LEGGI ANCHE:

Bruganelli asfalta Giaele: "Non ti interessa nulla di tuo marito Brad"/ "Insulti la nostra intelligenza!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA