Giaele De Donà contro Antonella Fiordelisi: “Gode nel vedermi star male”/ Amicizia finita? Volano accuse!

Antonella Fiordelisi e Sofia Giaele De Donà, amicizia al capolinea?

Antonella Fiordelisi è stata presa di mira da tre Vippone nella casa del Grande Fratello Vip. Nella puntata di ieri, è stata mostrata una clip in cui Antonella dichiarava di non vedere l’ora di assistere alla reazione di Sofia Giaele De Donà mentre scopriva che Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli si erano baciati in confessionale. Dopo la puntata però Sofia si è sfogata con Micol Incorvaia e Wilma Goich spiegando di essere rimasta delusa dal comportamento di Antonella. Sofia la reputava un’amica e non si sarebbe aspettata da parte sua una pugnalata alle spalle. Wilma Goich però ritiene che Antonella sia stata un po’ pungente perché al posto di Sofia le sarebbe piaciuto esserci lei.

D’altronde Antonella ha sempre ammesso di provare un’attrazione fisica nei confronti di Antonino Spinalbese. Sofia Giaele De Donà dice a Wilma: “La frase “voglio vedere la faccia di Giaele” mi ha fatto stare male perché vuol dire che lei gode nel vedermi affranta. Non abbiamo mai discusso e anzi sono andata il giorno prima a parlarle”. Wilma Goich risponde: “Lei non si rende conto di quello che dice”. Per Micol basta giustificare i comportamenti di Antonella perchè ha un carattere particolare. E Wilma concorda con lei.

Antonella Fiordelisi criticata dal pubblico: la reazione post puntata

Antonella Fiordelisi è sbottata dopo la puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip. La ragazza si è lasciata andare ad un duro sfogo con Edoardo Donnamaria ma i suoi atteggiamenti non hanno convinto il pubblico che da studio ha risposto con fischi. Antonella Fiordelisi preferisce optare per il silenzio tanto che confessa: “La gente del pubblico sta applaudendo tutte le cose contro di me. Non fingo di essere chi non sono come queste dentro la casa. Queste sono finte buone poi cacciano il veleno e sono delle vipere. Per come sono fatta io non riesco a stare zitta. Comunque adesso non farò più nulla, non dirò mai più la mia. Faccio parlare gli altri, bene così andate avanti. Non commenterò più nulla, visto che parlavo sempre io. Visto che mi sono presa dell’arpia e strega, mi sono stancata. Perché tanto è inutile. Visto che la gente applaude solo chi mi viene contro, allora io non dico più nulla. Almeno starò zitta in puntata così non mi fanno gli applausi contro o i fischi”.

Antonella Fiordelisi ha poi attaccato Micol Incorvaia che avrebbe riso dopo i fischi del pubblico: “Micol ride per i fischi e gli applausi contro di me? Vabbè tu falla ridere tanto il pubblico vero vede queste cose, no quello in studio. Io sono fatta così, anche al provino mi hanno presa per quello. Pure con gli autori dicevo quello che pensavo. E vabbè, da domani parlerò solo con chi dico io e non dirò la mia sulle cose di altri. A quanto pare parlo troppo. Preferisco non parlare, che mi nominino per quello”.











