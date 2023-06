Giaele De Donà: “Cosa non rifarei al GF Vip 7? Far stare male mio marito/ “Antonino? Ci siamo voluti bene”

Giaele De Donà sull’esperienza al Grande Fratello Vip 7: “Sono molto felice di essere entrata all’inizio ed essere uscita in finale”

Giaele De Donà è stata indubbiamente una delle protagoniste del GF Vip 7, edizione che si è conclusa qualche mese fa. Giaele ha fatto molto discutere di sé a causa del matrimonio con l’imprenditore Bradford Beck. Nella casa più spiata d’Italia, Giaele De Donà, infatti, ha professato la sua idea di amore libero e numerose sono state le critiche che la giovane ha ricevuto dentro e fuori il reality show. Giaele, nel loft di Cinecittà, si è avvicinata molto Antonino Spinalbese e questo ha insospettito molti anche se nell‘intervista rilasciata a SuperGuida TV, Giaele De Donà ha inteso fare chiarezza sul suo rapporto con l’ex compagno di Belen Rodriguez: “Ci siamo voluti veramente bene e per questo litigavamo spesso, perché’ c’era un affetto alla base. Una volta usciti siamo tornati alle nostre vite e abbiamo preso strade diverse“.

Giaele De Donà e Brad raggiungono Oriana Marzoli e Daniele a Madrid?/ Annuncio social

Un bilancio sicuramente positivo, quello tracciato da Giaele per la sua esperienza al Grande Fratello Vip 7: “Sono molto felice di essere entrata all’inizio ed essere uscita in finale, posso dire di averlo fatto veramente questo GF. Nei mesi trascorsi in Casa ho sempre cercato il dialogo e il confronto, perché convinta che la buona educazione sia sempre la strada migliore per andare avanti”.

Giaele De Donà, crisi con Bradford Beck?/ Su Twitter chiarisce e zittisce gli haters

Giaele De Donà: “Mio marito? Da quando sono uscita ho cercato di fargli capire che i miei sentimenti non sono cambiati”

Impossibile, per Giaele De Donà, all’interno dell’intervista a SuperGuidaTv, non affrontare l’argomento relativo al rapporto con Bradford Beck, suo marito: “Probabilmente non farei far star così male mio marito, ma io, da dentro, non sapevo tutto quello che stava succedendo fuori. Avrei dovuto mandargli più segnali per fargli capire che i miei sentimenti non erano cambiati”. La ragazza ha affermato di essere entrata nel GF Vip 7 parlando di coppia aperta ma il coniuge ha frainteso alcuni suoi comportamenti, giungendo a pensare che non fosse più innamorata di lui e mettendo in dubbio i suoi sentimenti: “Questo è quello che lo ha fatto arrabbiare e stare male e ha avuto paura di ciò che poteva succedere venendo lì a parlarmi”.

Giaele De Donà: "Ho paura di dormire da sola…"/ "Continuo a sognare il GF Vip"

Poi nella finale del GF Vip 7, Bradford non poteva non far sentire la sua vicinanza a Giaele De Donà: “Da quando sono uscita, ho cercato di fargli capire che i miei sentimenti non sono cambiati e che sono innamorata di lui e di nessun altro. Ci sono ancora alcune cose da chiarire – e lo capisco, ha passato più di metà anno senza sua moglie nel nostro primo anno di matrimonio e tutto per scelta mia – ma sono sicura che supereremo tutto visto il sentimento che ci lega”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA