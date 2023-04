Giaele De Donà, crisi con Bradford Beck?/ Su Twitter chiarisce e zittisce gli haters

Giaele De Donà e Bradford Beck in crisi? L’ex gieffina fa chiarezza

Al Grande Fratello Vip Giaele De Donà è stata una delle grandi protagoniste, al punto da arrivare sino alla puntata finale, poi vinta da Nikita Pelizon. Nel corso del reality, in particolare, ha fatto parlare di sé per la sua concezione di amore e per il matrimonio libero con il marito Bradford Beck, che ha acceso il dibattito dividendo l’opinione pubblica. La coppia si è ricongiunta subito dopo il reality, con tanto di sorpresa nel corso della finale, eppure in molti hanno notato che negli ultimi giorni marito e moglie non si siano più fatti vedere insieme sui social.

Un’assenza di coppia che da un lato ha suscitato la preoccupazione dei fan, dall’altro ha scatenato la reazione degli haters di Giaele. Ci ha però pensato la diretta interessata a fare chiarezza sulla situazione e a smorzare sul nascere l’entusiasmo (immotivato) dei suoi detrattori. L’ex gieffina è intervenuta su Twitter con un messaggio ironico che smentisce la crisi: “Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché “ BRADDD C’È“.

Giaele De Donà e Bradford Beck: il loro amore dopo il GF Vip

Sembra dunque più solido che mai il rapporto tra Giaele De Donà e Bradford Beck, che si sono ricongiunti dopo il Grande Fratello Vip dopo lunghi mesi di assenza. Nel corso del reality la concorrente ha più volte parlato del loro matrimonio libero, ma ha anche sofferto per questo lungo distacco e si è più volte domandata per quale motivo il marito sia spesso scomparso e non le abbia fatto alcuna sorpresa.

Sorpresa che, alla fine, è arrivata proprio nell’atto finale del reality, nella puntata della finalissima andata in onda lo scorso 3 aprile. Il loro incontro ha dimostrato il forte amore che li unisce, anche a fronte della lunga lontananza, e ha fatto sognare i numerosi fan che Giaele si è conquistata durante la sua avventura televisiva a Cinecittà. Niente crisi di coppia, dunque: con Brad l’amore viaggia a gonfie vele.

Per tutti quelli che stanno festeggiando perché pensano che io mi sia mollata solo perché non vedono mio marito nelle mie storie da 10 giorni, volevo dirvi che potete smettere di ballare la Macarena perché “ BRADDD C’È “ ☺️ — Sofia Giaele De donà (@Sofiagiaele) April 20, 2023













