Giaele De Donà, Daniele Dal Moro e Amaurys Perèz lasciano il Grande Fratello Vip?/ Lunedì la scelta…

Grande Fratello Vip 2022, 3 concorrenti pronti all’addio: chi sono?

Tre concorrenti potrebbero lasciare il Grande Fratello Vip 2022 nella puntata di lunedì prossimo. Continuano infatti le crisi personali (e non soltanto) di vari inquilini della Casa, tanto che potrebbero arrivare delle decisioni drastiche e definitive proprio nella prossima puntata del reality show. Secondo quanto emerso, sarebbero tre i concorrenti pronti ad abbandonare la Casa più spiata d’Italia.

In primis, Amaurys Perèz. L’ex pallanuotista vorrebbe lasciare il gioco dopo il duro scontro avuto con Charlie Gnocchi. I due hanno litigato pesantemente – non è ancora chiaro per quale motivo – e sono volate parole molto grosse. Perez ha accusato il cantante e cabarettista di parlare di cose che non conosce e di voler sempre avere ragione. Dopo aver utilizzato toni molto duri, Amaurys si è pentito, tanto da scoppiare in lacrime e parlare di fallimento. “Ho fatto cose orribili”, ha rivelato piangendo. Nonostante il perdono di Charlie, nella prossima puntata potrebbe arrivare il suo addio.

Anche Giaele De Donà e Daniele Dal Moro in crisi: chi lascerà veramente il Grande Fratello Vip 2022?

Non solo Amaurys. Anche altri due concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 vorrebbero lasciare il gioco. Tra questi ci sarebbe anche Giaele De Donà, che sta vivendo una crisi dopo essersi avvicinata molto ad Antonino Spinalbese. Giovedì in diretta è stata mostrata una clip nella quale la modella di sentirsi se stessa con l’ex di Belen. Dopo aver visto la clip, ora l’influencer teme che quanto affermato possa nel video possa danneggiare il suo matrimonio con l’imprenditore Brad.

Infine, anche Daniele Dal Moro sarebbe pronto a lasciare la Casa. In una conversazione avuta con Elenoire, si è molto aperto, spiegando che in passato ha sofferto per la dipendenza da droga. Questo lo ha portato a soffrire anche di una forma di depressione. Dentro la casa, l’ex tronista non riesce a dare il meglio di sé. Per questo vorrebbe dire addio al programma e tornare alla sua vita di sempre.

