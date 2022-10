Giaele De Donà di nuovo sotto le coperte con Antonino Spinalbese/ Cosa è successo?

Giaele De Donà, cosa è successo sotto le coperte con Antonino? Le ipotesi del web

Giaele De Donà ha detto chiaramente di avere un interesse per Antonino Spinalbese; entrambi si trattengono a causa del fatto che l’influencer è sposata. Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022, però, si pensa che il bel parrucchiere non sia interessato a lei, ma a Ginevra. Le donne della Casa hanno definito la milionaria “zecca” e “sottona” facendo capire che l’interesse sia unilaterale, ma le cose non sembrano essere del tutto così.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, finiscono di nuovo sotto le coperte e cosa abbiano fatto davvero non è dato sapere. Una parte del web, soprattutto i fan dei Gintonic, ipotizzano che i due gieffini abbiano fumato e si siano limitati a dei grattini. L’altra parte del popolo social, invece, pensa che tra loro ci sia stato molto di più; quale sarà la verità? Sicuramente, Alfonso Signorini vorrà indagare meglio sulla questione e portare alla luce quanta più verità possibile.

Giaele De Donà, nonostante sia sposata, ha ammesso che Antonino Spinalbese le piace molto. L’influencer, come riporta Biccy, dichiara: “Ma sì certo che lui mi piace. Ma se io vado oltre fuori mio marito chiede il divorzio. Avrei anche voglia di bacialo, ma poi scatta la separazione. Perché noi siamo una coppia aperta, ma con dei limiti precisi.”

“Non ci deve essere coinvolgimento quando andiamo con altri. Il fatto è che se io lo limono poi è finita. Lui mi piace anche da quel punto di vista, sì quello. Se fossi entrata single non gli avrei dato tregua. Me lo farei di sicuro. Alfonso ha detto che ha delle foto di mio marito in compagnia a New York. Mi auguro che me le faccia vedere presto. Spero che non siano immagini compromettenti. Perché poi saranno pubbliche e le vedranno tutti. Era meglio se rimaneva a Los Angeles“.

