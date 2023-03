Giaele De Donà dorme nella vasca: perchè?/ Una scommessa con Tavassi e…

Giaele De Donà dorme nella vasca al Grande Fratello Vip 2022

La notte post puntata, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, è stata ricca di emozioni per Giaele De Donà che ha vissuto una serata indimenticabile. La 24enne, infatti, ha ricevuto la visita della mamma ed è diventata la terza finalista dopo Oriana Marzoli e Micol Incorvaia. Al televoto con Nikita Pelizon, Milena Miconi e Antonella Fiordelisi che è stata eliminata per scelta del suo stesso fandom, Giaele, potendo contare sui voti dei fan degli Oriele e degli Incorvassi, ha conquistato un posto nella finale del 3 aprile. .Dopo aver festeggiato con gli altri coinquilini non nascondendo la felicità, Giaele ha deciso di dormire nella vasca.

L’annuncio era già arrivato durante la diretta con Alfonso Signorini. Dopo aver scoperto l’esito del televoto, infatti, Giaele ha annunciato che avrebbe dormito nella vasca, ma perché?

Ecco perchè Giaele De Donà ha dormito nella vasca

Giaele De Donà ha dormito nella vasca da bagno non per mancanza di letti, ma per una scommessa fatta con Edoardo Tavassi. Giaele, infatti, aveva promesso che, qualora fosse diventata davvero una finalista del Grande Fratello Vipè 2022, avrebbe dormito nella vasca. Essendo stata effettivamente eletta terza finalista, Giaele ha mantenuto la promessa e la sua foto mentre dorme nella vasca è diventata subito virale sui social.

Una scommessa che la De Donà ha deciso di mantenere con gioia dopo aver ricevuto la visita di mamma Tatiana che le ha detto: “Sei stupenda, ho visto che sei in finale, sono venuta per questo. L’ho vista qui fuori la premiazione, ho pianto tantissimo. All’inizio del tuo percorso eravamo un po’ così…adesso hai preso tutto alla grande e siamo tutti molto felici”.













