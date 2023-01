Giaele De Donà e Andrea Maestrelli nuova coppia al GF Vip?/ Signorini spoilera: “Presto si scioglieranno…”

Giaele De Donà e Andrea Maestrelli nuova coppia al Grande Fratello Vip?

Dopo Antonino Spinalbese a scombussolare Giaele De Donà nella Casa del Grande Fratello Vip è un altro affascinante gieffino. Si tratta dell’ultimo arrivato Andrea Maestrelli, affascinante modello e calciatore che sembra aver già conquistato più di un cuore all’interno nella Casa. Tra Andrea e Giaele però è già scoccato anche un appassionato bacio, seppur per gioco, che sembra averli avvicinati anche nella vita nella Casa.

Il pubblico del Grande Fratello Vip non è l’unico ad essersi accorto di questo feeling sempre più presente tra i due gieffini, visto che anche Alfonso Signorini, nel collegamento che anticipa la diretta del 9 gennaio 2023, ha voluto sottolineare questo rapporto speciale tra i due, ammettendo che presto i due potrebbero ulteriormente ‘sciogliersi’ e, dunque, avvicinandosi ulteriormente.

Giaele e Andrea sempre più vicini: la stoccata del fratello della De Donà

Signorini stuzzica e il pubblico sembra esserne certo che tra Giaele e Andrea ci sia una forte attrazione fisica che potrebbe portare i due a diventare una coppia nella Casa del GF Vip. Intanto fuori dalla Casa il fratello di Giaele, Matthias, è tornato a parlare del matrimonio della sorella, lanciandole anche una stoccata probabilmente legata proprio a quanto accaduto con Andrea.

“Non so della loro storia intima, so che loro hanno un rapporto speciale, diverso dai rapporti tradizionali. – ha spiegato Matthias al programma radiofonico Turchesando condotto dallo speaker Turchese Baracchi – Penso che sappiano i loro limiti e penso che mia sorella sappia le barriere da rispettare, anche se ultimamente non lo sta facendo. So che comunque si fa vedere per come è, è una ragazza sveglia.”

