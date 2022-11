Giaele De Donà e Antonino si sono baciati?/ Si nascondono dalle telecamere del GF Vip e scatenano il web!

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, le coperte non bastano più: i due eludono le telecamere del GF Vip

Mentre Giaele De Donà si lamenta delle immagini del marito Bradford Beck insieme alla sua migliore amica, il suo rapporto con Antonino Spinalbese si fa sempre più forte e intimo. I due si nascondono sotto le coperte, si scambiano carezze e grattini ma nelle ultime ore hanno anche eluso nuovamente le telecamere e non a letto.

L’hairstylist e la moglie dell’imprenditore Bradford Beck si sono nascosti nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip, luogo in cui le telecamere fanno difficoltà ad arrivare. Per rendere la visuale ancora più privata hanno anche aggiunto coperte e cuscini, nascondendosi in modo totale. Inutile dire che in Casa è iniziato subito il mormorio degli altri vipponi, Antonella Fiordelisi in primis. Anche sul web sono partite le ipotesi e c’è già chi dice che i due potrebbero essersi baciati!

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sempre più vicini…

Dopo questa scena, il Grande Fratello ha chiamato Antonino e Giaele in confessionale. I due si sono avviati sotto il canto scherzoso degli altri Vipponi che hanno iniziato ad intonare la marcia nuziale su iniziativa di Attilio Romita. Antonella Fiordelisi ha poi commentato: “Dovete andare in confessionale a dire che cosa avete fatto là dietro, dove le telecamere non possono arrivare. Hanno fatto il muro di Berlino. Guardate. E la coperta non serve più, perché le telecamere non arrivano più. – così ha lanciato una stoccata – Sarà contenta Ginevra Lamborghini!”

Il loro avvicinamento sempre più importante sarà sicuramente oggetto di nuove discussioni nel corso della diretta del Grande Fratello Vip 2022 in onda domani 3 novembre su Canale 5. E chissà che non arrivino anche novità sul marito di Giaele…











