Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno fatto sess* al GF VIP?/ Di notte finisce vittima di…

Giaele De Donà vittima di uno scherzo, la reazione di Antonino Spinalbese

Sofia Giaele De Donà è stata vittima di uno scherzo nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre la ragazza dormiva profondamente nel suo letto, Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese e Carolina Marconi hanno architettato uno scherzo ai suoi danni. I tre si sono raccolti intorno al letto e poi si sono buttati sopra Sofia Giaele iniziando a urlare. Sofia si è svegliata di soprassalto e gli ha gridato: “Ma voi non siete normali”. Antonino e Carolina sono esplosi in una fragorosa risata e altrettanto ha fatto Antonella Fiordelisi che ha spiegato il motivo del gesto: “Volevamo festeggiare il fatto che hai superato sette nomination”.

Sofia Giaele De Donà ha poi dato uno schiaffo sulla mano di Antonino Spinalbese che ha detto: “Ciao Giaele, buonanotte. Ti abbiamo fatto pagare pegno per il tuo egoismo”, l’avverte. Un tiro mancino a Sofia Giaele De Donà che non si aspettava che i suoi compagni di avventura potessero organizzare uno scherzo nei suoi confronti. Il video è diventato subito virale sul web e in molti hanno notato come Antonino si fosse divertito a fare uno scherzo a Sofia con cui c’è una evidente complicità. Proprio nelle scorse ore i due si sono resi complici di un momento hot che è stato ripreso dalle telecamere della casa e che ha fatto discutere sui social.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese hanno fatto sesso?

Sofia Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si sono lasciati andare a delle effusioni sotto le coperte. I due, infatti, sono stati ripresi dalle telecamere del Gf mentre, sotto le coperte, si avvicinavano l’un l’altra con effusioni piuttosto bollenti e inequivocabili. Giaele, prima di finire sotto le coperte con il suo Antonino l’ha provocato: “Hai paura di rimanere da solo con me?” gli ha detto per poi aggiungere: “A Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno” e, così, i due si sono concessi un momento di intimità. In una clip si sente Antonino pronunciare le seguenti parole: “Fai piano”.

Il mistero su cosa sia successo tra loro si infittisce. Se i sentimenti dell’ex fidanzato di Belen siano sinceri, non è dato a sapere. In puntata, tuttavia, la telenovela potrebbe continuare e arricchirsi di nuovi colpi di scena. Come l’avrà presa la giovane Ginevra Lamborghini? Si sarà sentita tradita e presa in giro da Antonino? Il web nel commentare le immagini che hanno fatto un rapido giro della rete, ha insinuato che Sofia Giaele De Donà si sia presa una piccola rivincita nei confronti di Ginevra Lamborghini, con la quale Antonino aveva creato inizialmente una complicità sospetta.











