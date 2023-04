Giaele De Donà e Brad raggiungono Oriana Marzoli e Daniele a Madrid?/ Annuncio social

Giaele e Brad in Spagna con Oriana Marzoli e Daniele: l’annuncio social

Giaele De Donà e Oriana Marzoli hanno stretto un legame molto profondo durante il Grande Fratello Vip 2022. Le due ex concorrenti, in questi giorni, hanno fatto una reunion insieme ad Alberto De Pisis, tutto documentato sui social. Presto la bionda venezuelana partirà per Madrid insieme al suo fidanzato Daniele Dal Moro, per poter riabbracciare la sua famiglia e presentare ufficialmente la sua dolce metà.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: è crisi?/ Lui sbotta "Finitela di cag*re il ca*zo"

Durante una storia su Instagram, Oriana Marzoli ha svelato ai fan di aver convinto Giaele De Donà e il marito Brad a raggiungerli a Madrid, per un festival musicale che si terrà il prossimo weekend. A quanto pare, l’influencer spagnola aveva chiesto ai suoi fan di aiutarla a convincere la coppia ad unirsi a loro per questo evento in Spagna.

Giaele De Donà, crisi con Bradford Beck?/ Su Twitter chiarisce e zittisce gli haters

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro in crisi? La replica di lui

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono stati al centro del gossip su una presunta crisi di coppia, che ha allarmato i fan degli ‘Oriele’. Il motivo di tali voci è stato il viaggio della venezuelana a Milano per una reunion con Giaele De Donà ed Alberto De Pisis, in cui grande assente Daniele Dal Moro.

L’ex tronista smentisce i rumor e si infuria sui social: “Partendo dal presupposto che è da stamattina, non si sa perché, che leggo le più grandi st**nzate che l’uomo abbia mai creato, martedì vado a Madrid con bebè, quindi finitela di ca**re il c**zo. Grazie”. Dunque, nessuna crisi all’orizzonte fra Oriana Marzoli e Daniele che presto partiranno per Madrid insieme.

Oriana Marzoli, in Spagna dalla famiglia con Daniele/ Il gesto che preoccupa i fan

© RIPRODUZIONE RISERVATA