Giaele De Donà e la nostalgia del padre/ “Lo amo più di me stessa e di mio marito”

Giaele De Donà e l’alchimia speciale con il papà: “Rapporto indescrivibile”

Giaele De Donà ha avuto un piccolo momento di sconforto al Grande Fratello VIP, ripensando al rapporto speciale con il padre e alla nostalgia che si sta facendo sentire. In una chiacchierata amichevole e dai toni distesi con Wilma Goich, la concorrente gieffina ha ammesso che farebbe di tutto per parlare qualche minuto con il papà, proprio ora che sente così tanto la sua mancanza. “Non hai idea di cosa darei per parlare con mio padre per 10 minuti” dice, rivolgendosi a Wilma. “Non ho mai passato così tanto tempo della mia vita senza parlargli. Io non saprei descriverti il nostro rapporto, per me mio padre è tutto”, continua Giaele De Donà, sottolineando l’amore incondizionato che prova per il papà.

Giaele De Donà e la nostalgia del padre: “Viene prima di ogni cosa”

“Lo amo più di me stessa. E’ un amore che non ho mai provato nella mai vita. Io tante volte mi siedo e cerco di pensare alla sua voce”, confida ancora Giaele de Donà. La concorrente gieffina si immagina la sua voce quando vuole trovare conforto, ma ora come ora vorrebbe semplicemente avere un dialogo con lui e chissà che prossimamente non sia il Grande Fratello VIP ad organizzare una sorpresa. “Per me viene prima di mio marito, di mia mamma e di tutti quanti. E’ tutto per me”, ha ribadito nostalgica.

