Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck come si sono conosciuti?/ “Subito legame fortissimo”

Al Grande Fratello Vip 2022 uno dei temi più chiacchierati di questa edizione è il matrimonio tra Giaele De Donà e il marito Bradford Beck. Il loro è stato definito dalla concorrente un “amore libero”: vivono insieme pochi mesi e, per i restanti mesi dell’anno, conducono vite separate. Rapporto che, per questo motivo, è piuttosto chiacchierato e criticato. Il nome dell’imprenditore ha spesso fatto capolino in puntata e tra i discorsi della moglie, ma ora è lui stesso a prendere parola in un’intervista al settimanale Chi.

Bradford Beck si sbottona per la prima volta sul suo rapporto con Giaele, confessando come si sono conosciuti: “Ci hanno presentato a un evento di beneficenza […] Eravamo lì per aiutare a raccogliere fondi per la ricerca sull’Hiv e l’Aids, che è una causa che entrambi teniamo nel nostro cuore. Abbiamo avuto modo di parlare e abbiamo subito sentito un legame fortissimo. È un’anima così gentile e la sua forte personalità mi ha subito conquistato. Il nostro amore si è sviluppato e si è rafforzato, abbiamo fatto tanta strada insieme. Le voglio molto bene e non vedo l’ora che torni a casa”.

Bradford Beck elargisce dichiarazioni al miele alla sua Giaele De Donà, la donna della sua vita, e la sommerge di complimenti nel corso dell’intervista a Chi: “Mia moglie è una donna autentica e appassionata e, onestamente, è la persona più intelligente che abbia mai incontrato. Non dimentichiamo che attualmente è una concorrente in un reality show e sta facendo ciò che sente di dover fare per vincere. È incredibilmente competitiva e non può essere facile affrontare lo stress e le condizioni alle quali sono sottoposti tutti i concorrenti. Penso che, con il passare del tempo, il pubblico la conoscerà meglio, arriverà ad amarla e ad apprezzarla quasi quanto me“.

Infine, ne elogia l’ambizione professionale e la profonda sensibilità: “Se vuoi guardare obiettivamente ad alcuni dei suoi successi, sono davvero notevoli […] Ora ha 24 anni e continuerà ad aggiungere risultati al suo curriculum. Lei è una forza. Ma è anche sensibile, ama la sua famiglia, viaggia per il mondo, fa volontariato e riesce sempre a trovare tempo per me. È una donna appassionata che è incredibilmente eccitante e brilla sotto i riflettori“.











