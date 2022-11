Giaele De Donà e Taylor mega, flirt prima del GF Vip 2022/ “Grandissima attrazione…”

Giaele De Donà e Taylor Mega: la natura del loro legame

Giaele De Donà, nel corso della 18esima puntata del Grande Fratello Vip 2022 in onda oggi, 21 novembre, riceverà la visita a sorpresa dell’amica Taylor Mega. Giaele, nella casa di Cinecittà, ha parlato spesso di Taylor Mega definendola una sua, grande amica con cui ha vissuto momenti bellissimi la scorsa estate. “L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”, ha raccontato Giaele al GF Vip.

Scorrendo le foto della galleria del profilo Instagram della De Donà, effettivamente, spuntano le foto dei giorni che le due amiche hanno trascorso insieme a Capri lo scorso luglio. “Vi consiglio di non soffermarvi solo sulla prima foto … c’è di meglio…“, scriveva la vippona nella didascalia delle varie foto.

Le parole di Taylor Mega sul flirt con Giaele De Donà

A confermare il flirt con Giaele De Donà è stata Taylor Mega. L’influencer ha rilasciato un’intervista all’interno del programma ” Turchesando” di Turchese Baracchi. “Con Giaele è nata una grandissima attrazione. – riportano le colleghe di IsaeChia – Io l’ho conosciuta in Sicilia con Brad che a quel tempo non era suo marito. Sono rimasta colpita dal suo carattere e dalla sua personalità”, ha raccontato la Mega.

Tra le due, oggi, c’è un rapporto di amicizia che ha spinto Taylor ad accettare di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2022 per fare una sorpresa alla De Donà. “Abbiamo mantenuto un buon rapporto. Quest’estate siamo andate a Capri insieme e lì è scattato qualcosa. Non si può però chiamare tradimento perché è una relazione aperta. Non è durato molto”, ha concluso.

