Giaele De Donà fa infuriare Luca Onestini/ Colpa di un bacio sul collo!

Luca Onestini furioso per il gesto di Giaele: cosa è successo

Luca Onestini è rimasto molto infastidito da un gesto di Giaele De Donà, che il concorrente non ha per nulla gradito. L’influencer si è seduta improvvisamente sulle gambe del modello cercando di baciarlo sul collo. Al minimo accenno, il concorrente si è allontanato di scatto dicendo: “Sei impazzita“.

In realtà Giaele stava giocando ad obbligo e verità, per questo avrebbe dovuto baciare Luca Onestini che, al contrario, è rimasto infastidito dal suo comportamento. Edoardo Tavassi ha cercato di calmare l’ex tronista, ma lui irremovibile è parso davvero nervoso per quanto accaduto. Sul web in molti pensano che il modello stia aspettando di ricongiungersi alla sua ex Ivana Mrazova. Tra i due potrebbe esserci un ritorno di fiamma al di fuori del Grande Fratello Vip 2022? Questo spiegherebbe la reazione del concorrente al bacio della De Donà.

Luca Onestini e Ivana Mrazova torneranno insieme? Questa è la domanda che risuona nella mente dei fan della coppia, che sperano in un ritorno di fiamma. In effetti, ad accendere la speranza su questa possibilità è lo stesso modello che, parlando con Daniele, ha dichiarato: “Magari tanti non capiscono, non ci siamo mai chiesti niente.

E ancora: “Tipo adesso stavamo bene e basta, non è che siamo stati lì a parlare. Quello che deve essere sarà, deve essere fluida la cosa. Se c’è la voglia di stare insieme si può riprovare“. L’ex tronista ha poi raccontato le sue emozioni nel rivedere e stare insieme a Ivana: “Non mi è mai capitato di rivedere una persona con cui sono stato così, sembrava non fosse passata neanche una settimana.” Continua: “Invece era un anno e mezzo che non stavamo un minimo insieme, per me è stato bellissimo, mi hanno fatto un regalo enorme. L’importante è il risultato. Alla fine siamo stati benissimo, non me l’aspettavo di stare così con lei, forse neanche lei così con me. Questa è la cosa buona che mi porto a casa, poi succeda quello che succeda”.

