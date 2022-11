Giaele De Donà finge col marito? Accuse al GF Vip: “Non le interessa nulla di Brad”/ “Vuole solo Antonino!”

Giaele De Donà nel mirino dei sospetti: sta fingendo col marito Bradford Beck?

Nella diretta del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì 31 ottobre Alfonso Signorini ha mostrato a Giaele De Donà le foto di suo marito Bradford Beck ad una festa a Los Angeles in compagnia di alcune affascinanti modelle. Foto che avrebbero dovuto scuotere la gieffina, soprattutto visto che in uno di questi scatti Brad lascia la festa in compagnia della sua migliore amica.

Giaele De Donà e Antonino si sono baciati?/ Si nascondono dalle telecamere del GF Vip e scatenano il web!

Giaele è parsa dubbiosa, a tratti leggermente infastidita ma non ha approfondito la questione in diretta. Anzi, la gieffina è parsa quasi voler sorvolare la vicenda. Un atteggiamento che, stando ai racconti di alcuni coinquilini del GF Vip, è proseguito anche dopo la diretta e che inevitabilmente ha sollevato nuovi sospetti su una vicenda già per tanti poco credibile.

Giaele De Donà attacca il marito Bradford Beck: "A 45 anni mi fa le ripicche"/ "Se mi ha tradito non perdono"

Giaele De Donà, dubbi al Grande Fratello Vip: “A lei non interessa nulla del marito”

Il poco interesse mostrato da Giaele di fronte ai comportamenti del marito Bradford e il fatto che lei, piuttosto, si diverta e giochi senza alcuna preoccupazione con Antonino Spinalbese, ha portato alcuni gieffini a tirare le somme su questo discusso matrimonio. Tanti, ad oggi, sono certi che a Giaele non interessi nulla del marito. Ne è convinto Attilio Romita che, in confessionale, ha dichiarato: “Giaele e le foto del marito? Non mi pare una reazione sincera, anzi mi sembra che non le interessi assolutamente nulla del marito“.

Bradford Beck tradisce Giaele De Donà?/ Pizzicato a Los Angeles con due ragazze e...

Stesso pensiero che ha Antonella Fiordelisi: “Com’è possibile che lei rimane così apatica di fronte al marito. Non la vedo presa dal marito, dico la verità”. Ancora più decisa Wilma Goich: “A Giaele non interessa niente del marito, è presa da Antonino!” Insomma, l’interesse che Giaele mostra per il marito sarebbe solo finzione, cosa sulla quale si trova d’accordo anche gran parte del popolo del web. Come risponderà lei?











© RIPRODUZIONE RISERVATA