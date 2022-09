Giaele De Donà finto matrimonio con Brad Beck?/ Signorini solleva il caso al GF Vip

Giaele De Donà smentisce le voci sul suo presunto finto matrimonio con Brad Beck

Giaele De Donà e il suo matrimonio con l’imprenditore Brad Beck ha fatto parecchio discutere nelle scorse ore. Nell’ultima puntata però, sono emersi alcuni rumor secondo cui la loro unione sia finta ed organizzata. A sollevare il gossip ci ha pensato Alfonso Signorini diramte la diretta che, come riporta Blogtivvu, dichiara: “Giaele ti devo chiedere una cosa. Tu arrivi da Vittorio Veneto. Sai che lì tu sei molto chiacchierata. Sai cosa dicono del tuo matrimonio? Dicono che tu ti sia inventata tutto quanto, che non è vero niente. Sono chiacchiere di paese…”

A questo punto, Giaele De Donà ha detto al conduttore di non sapere nulla di queste voci che circolano nel suo paese. Poi la gieffina, risponde a tono: “Invidiosi“. Dunque, sembra che la concorrente del Grande Fratello Vip 2022 abbia smentito categoricamente questi rumor ma la sua spiegazione basterà ad Alfonso Signorini?

Giaele De Donà sulla natura del matrimonio con Brad Beck

Giaele De Donà ha rivelato ai suoi inquilini la natura del matrimonio con Brad Beck. La gieffina, come riporta Blogtivvu, ha confessato di avere una relazione aperta: “Io e mio marito di base stiamo benissimo insieme, ci divertiamo molto, non ci manca niente. Tanti possono pensare che se ho questo rapporto qui è perché ho delle mancanze.”

E ancora: “Non è assolutamente così. È capitato che io mi sia divertita senza di lui e lui anche. Lo sappiamo, per questo non è tradimento. Passiamo molto tempo lontani, lui in America, io in Italia. Ho accettato di avere questa storia qui. Io preferisco un matrimonio come il mio, rispetto a chi fa la famiglia del mulino bianco in casa e poi hanno amanti e altre storie. Preferisco essere sincera con lui, come lui con me”.

