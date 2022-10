Giaele De Donà: “Flavio Briatore mi invitò per weekend”/ “Ora dice di non conoscermi”

Giaele De Donà, nel corso della puntata odierna del Grande Fratello Vip, ha parlato del suo rapporto con Flavio Briatore. In una recente intervista, infatti, l’imprenditore aveva rivelato di non avere idea di chi fosse la concorrente del reality show, nonostante in passato siano state pubblicate delle fotografie di loro due insieme. “Eravamo a Forte dei Marmi per un evento. Mi ha invitata per il weekend dopo che ci siamo conosciuti al Billioneire in Sardegna, ero con un’amica”, ha chiarito.

Sonia Bruganelli avverte Giaele: "Divorzio da Brad? Se vuole i benefit te li toglie"/ "Nascondi i gioielli!"

La Vippona non riesce a spiegarsi perché adesso l’ex marito di Elisabetta Gregoraci neghi di conoscerla. “Non penso che non mi abbia mai visto nella sua vita, ci sono le foto. Non so perché mi abbia sconfessata, magari perché viene accostato a donne sempre diverse oppure in quel periodo frequentava qualcuna e deve ripulirsi. Non saprei”, ha riflettuto nel rispondere alle domande del conduttore Alfonso Signorini.

Antonino Spinalbese: "A letto io e Giaele ci siamo innamorati"/ Lei: "Solo grattini"

Giaele De Donà: “Flavio Briatore mi invitò per weekend”. Nessuna storia d’amore

Giaele De Donà ha dunque chiarito che con Flavio Briatore non c’è stata nessuna storia d’amore, bensì soltanto una conoscenza. I rumors sono stati spenti, nonostante l’imprenditore smentisca addirittura di conoscere l’attuale inquilina della casa del Grande Fratello Vip. Anche al momento dei casting, tra l’altro, l’influencer aveva parlato del presunto flirt con il milionario, lasciandosi anche andare ad una battutaccia sulla ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Bradford Beck infastidito dal flirt tra la moglie Giaele e Spinalbese/ Parla l'agente: "Sta andando oltre"

“Sono stata pure paragonata a lei. Ma per favore, dai. Mi può solo pulire le scarpe. Troppo brutta?”, aveva detto. Una frase che adesso ha ritrattato. “Me lo dicono spesso che somiglio alla Gregoracci, lo vedo come un complimento”, così ha chiuso il discorso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA