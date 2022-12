Giaele De Donà furiosa con Antonella Fiordelisi/ “Ti ho sentito parlare male di me”

Giaele De Donà contro Antonella al GF Vip: “Ho sentito tutto”

Nella puntata di ieri, il Grande Fratello Vip 2022 ha mostrato una clip in cui Micol e Giaele De Donà parlavano male di Antonella Fiordelisi. La sorella di Clizia ha definito la schermista “limitata mentale” e l’influencer ha annuito aggiungendo: “In molti lo pensano ma non lo dicono“. Ascoltando queste parole Antonella è scoppiata a piangere e si è infuriata con le gieffine.

Giaele De Donà ascoltando le accuse della schermista durante la pausa pubblicitaria perde la pazienza: “Sono 20 giorni che vai avanti a farmi provocazioni: “Senza diamanti non vali, siete senza cervello, voglio vedere la faccia di Giaele” e poi parli di me? Non fare queste scenate Antonella. Sono cose che ti ho detto a te anche là fuori, sei tu la falsa che dici che non te l’ho detto. Sono peggio le cose che mi hai detto te alle spalle, anche oggi che parlavi di me in camera dicendo: “Lei non si racconta, al massimo ha portato qui l’amore libero” ero dall’altra parte sono passata e ti ho sentito quindi non parlarmi di essere falsa e di dirmi cose alle spalle perchè sei la prima. Punto e stop. E no, non mi vergogno perchè non ho niente da vergognarmi“. Sembra che tra le due gieffine le cose non si risolveranno molto facilmente.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip 2022 è scoppiata una lite furiosa tra Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà. La schermista si è alterata a causa delle dichiarazioni dell’influencer sul suo rapporto con Edoardo Donnamaria: “Sei una falsa, vatti a comprare una borsa! Ho fatto bene a non fidarmi di voi e a non avvicinarmi mai tanto. Lei è una di quelle che mi viene vicina e dice ‘Quanto sei carina con Edoardo, si vede che siete veri e sinceri’.

E ancora: “Con queste persone, come faccio nella vita reale, non ci voglio avere nulla a che fare, perché non mi serve essere amica con tutti per non essere nominata, non mi frega nulla! Non ho mai offeso nessuno in questo modo da quando sto qua! Siete cattivissime! Fatevi un esame di coscienza e parlate delle altre persone, non parlate di me”.











