Giaele De Donà furiosa con Antonino/ “Dicono che sono una zecca, mi girano i co*ni”

Giaele De Donà lite furiosa con Antonino Spinalbese: ecco cosa è successo dopo la puntata

Nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Antonino Spinalbese si è confrontato con Ginevra Lamborghini dicendole che gli manca. Giaele De Donà, dopo la diretta, si è infuriata con l’hair-stylist per averla fatta passare come la “sottona” che le corre dietro senza essere ricambiata.

Come riporta Isa & Chia, Giaele De Donà rivolgendosi al gieffino dichiara: “Io ho detto la mia, mi inca*o con te che non dici la tua. Oggi sono uscita, sono venuta da te e ti ho detto Antonino a parole tue puoi dire che sei tu il primo a cercarmi. Se te lo richiedo vuol dire che non l’hanno capito. Se mi hanno dato della zecca vuol dire che non mi hanno capito. Tutti me lo dicono che non è come sembra da fuori. Nel momento in cui io entro nel letto si vede solo che io entro nel letto, non che tu mi inviti.” E ancora: “I grattini non ti ho mai preso il braccio senza che tu prima non mi abbia chiesto di farteli. Si vede sempre e solo io che te li faccio, e non che tu me li chiedi. Sei tu che hai potere di parlare in puntata e non lo fai. Allora mi girano i co*ni. Non l’hanno capito, oggi mi hanno dato della zecca, dell’ape, della sottona, che ti muoio dietro, che tu non mi cag*i“.

Sofia Giaele che asfalta Antonino e il suo gioco poco chiaro🎻🎻🎻#gfvip pic.twitter.com/gSqwDi6ix3 — federic🐉 titanico era (@federic0x1) October 25, 2022

Giaele De Donà, Antonino Spinalbese replica alle accuse della gieffina

Giaele De Donà si scaglia contro Antonino Spinalbese dopo la puntata, e il parrucchiera si sfoga con Ciupilan e Salatino. L’ex di Belen, come riporta Isa & Chia, sull’influencer dichiara: “Io e Giaele ci provochiamo a vicenda, ci stuzzichiamo a vicenda. Facciamo gli stupidi ma tutte stronz*e. A me piace proprio stuzzicare“.

A Carolina Marconi, invece, parla di Ginevra Lamborghini: “Come mi sono comportato con lei? Mi sono comportato in maniere diversa assolutamente però dai sembrano delle pagliacciate. Mi sembra, non lo so, mi devo fare i miei pensieri. Lei comunque esponendosi così tanto nei miei confronti mi ha ammirato lascia stare che mi ha chiesto scusa, che non riesce a trattenersi“.

