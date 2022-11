Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese?/ Scenata ad Oriana Marzoli: “Non puoi…”

Giaele De Donà gelosa di Antonino Spinalbese?

L’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2022 di Oriana Marzoli ha inclinato il rapporto tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà. Dopo un primo allontanamento dovuto alla lettera che Giaele ha ricevuto dal marito Drandford Beck, i due si sono allontanati ancora di più con l’avvicinamento dell’ex di Belen Rodriguez ad Oriana Marzoli che, attraverso degli atteggiamenti, gli ha fatto capire di essere gelosa. Antonino si è così staccato da Giaele dandole piccole attenzioni solo quando Oriana non c’è. Lontani da tutti, i due si sono così confrontati e la De Donà ha fatto notare ad Antonino gli sguardi di gelosia che la Marzoli gli rivolge ogni volta che si avvicina a lei.

GF Vip, Giaele De Donà positiva al covid?/ "Mi sento la febbre, sto male"

“Lei ha fatto una faccia strana quando mi sei passato accanto e mi hai toccata. E’ surreale questa cosa perchè vi state conoscendo da dieci giorni e tra noi non c’è mai stato niente“, ha detto Giaele ad Antonino che ha ammesso di essere infastidito dalla situazione e di non sapere come comportarsi anche se ha provato più volte ad avvicinarsi ad Oriana per chiarire trovando, però, un muro che, per il momento, sembra insormontabile.

Bradford Beck "non parteciperò al Grande Fratello Vip"/ "Con Giaele De Donà ci prenderemo del tempo per..."

Il confronto tra Giaele De Donà e Oriana Marzoli

Non volendo perdere Antonino Spinalbese come amico, Giaele De Donà ha cercato un confronto con Oriana Marzoli e tra le due non è mancato lo scontro. “Noto che quando lui si avvicina ti dà fastidio” – dice Giaele. “Devi metterti nei miei panni, io con lui ho avuto un rapporto sempre bello” continua la De Donà. “Io non gli ho detto di non parlare con te, mai. A te piaceva lui, se fosse stata solo un’amicizia non mi avrebbe dato fastidio” ha ribattuto la venezuelana.

Giaele, pur comprendendo il fastidio di Oriana, difende il suo rapporto con Antonino che rappresenta una persona, per lei, importante all’interno della casa. “Può capitare che ti dia fastidio ma non puoi compromettere il nostro rapporto” ha concluso Giaele che, effettivamente, si è riavvicinata a Spinalbese dopo il distacco di quest’ultimo dalla Marzoli.

Giaele De Donà e suo marito Bradford Beck come si sono conosciuti?/ "Subito legame fortissimo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA