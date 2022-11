Giaele De Dona, gelosia ‘ossessiva’ verso Antonino/ “Non mi parla più, mi sento presa per il cu*o”

Giaele De Dona furiosa con Antonino Spinalbese “Quando una persona mi delude…”

Giaele De Dona è arrabbiata con Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 2022. Il motivo? Il comportamento dell’ex di Belen Rodriguez che si sarebbe distaccato da lei dopo l’ingresso di Oriana Marzoli. La modella si è confessata a Patrizia e Pamela confessando di essere gelosa del rapporto che sta nascendo tra i due. “È entrata lei e ha smesso di darmi anche il buongiorno” – ha detto Sofia delusa dal comportamento dell’hair stylist.

“Quando una persona mi delude, passo alla trasparenza. Lui lo sa perché sto così” – ha detto Sofia. Oriana dal canto suo ha domandato: “perché sei arrabbiata? Non vi vedo più insieme, ti ha fatto qualcosa?”. Giaele ha replicato: “non voglio mettermi a fare lo show, se una persona è interessata a saperlo viene a chiedermelo direttamente. Lui lo ha capito perché sto così, se non lo ha capito può chiedermelo direttamente, una persona matura farebbe così”.

Giaele De Dona infastidita dal rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese

Sofia Giaele De Dona è molto infastidita dal comportamento di Antonino Spinalbese. Dopo l’ingresso di Oriana Marzoli, l’hair stylist è cambiato nei confronti della modella che nella casa si è confrontata con Pamela Prati e Patrizia Rossetti. “Lui per 50 giorni diceva quanto mi voleva bene, quanto ci tiene a noi. È entrata una ragazza e ha smesso di darmi anche il buongiorno” – ha detto Giaele proseguendo – “l’altro giorno mi ha detto che abbiamo un rapporto bello come quello che lui ha con Antonella, non è così. A lui ci tengo, non sono gelosa di lui e Oriana, sono gelosa del nostro rapporto. Mi metti da parte, non mi dai più il buongiorno: per lui sono tutte uguali, io dò valore ai rapporti umani”.

Infine la modella ha sbottato dicendo: “arrivare addirittura a non parlarmi più, mi sento presa per il cu*o. Io sono presa, non è un segreto. Il piacere però è diverso dal sentimento. L’amore che provo per mio marito non è paragonabile”.











