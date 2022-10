Giaele De Donà, Hetielly Godoi l’ex moglie del marito Brad: “Mi tradiva con lei”/ “Dubito che lui sia etero”

Giaele De Donà mente sull’amore libero con Bradford Beck?

Hetielly Godoi, modella 37enne, è stata sposata dal 2012 al 2020 con l’attuale marito di Sofia Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip che ha fatto tanto parlare di sé e del suo rapporto in queste settimane, avendo affermato che lei e Brad praticano l’amore libero, ossia possono andare con altri partner senza gelosie. La ex moglie dell’imprenditore, modella brasiliana, ha raccontato a Nuovo: “Lei mente sull’amore libero con Brad. E in più non racconta che quando lo ha incontrato, lui era sposato con me e lei lo sapeva bene. Il nostro matrimonio è finito a causa sua“.

Dunque, nessun amore libero tra loro due? “Ma quando mai, non esiste proprio. Quando noi stavamo insieme non abbiamo mai avuto rapporti a tre, non fa per lui! Trovo che lei sia molto volgare. Prova a mostrarsi come una puritana, ma tempo fa una mia amica l’aveva trovata su un sito dove io non avrei mai voluto essere. Peccato che ora le sue foto siano state rimosse…” ha rivelato Hetielly.

Giaele De Donà, la ex moglie del marito Bradford Beck: “Mi tradiva con lei, l’ho scoperto così”

Se secondo alcuni il matrimonio tra Giaele De Donà e Bradford Beck sarebbe finto, Hetielly Godoi non la pensa così: “Matrimonio finto? Secondo me si sono sposati veramente. Quando ho scoperto la sua relazione con Sofia erano 5 anni che non facevamo l’amore. Ho cominciato a nutrire dei dubbi che a Brad piacessero veramente le donne. Lui è un imprenditore nel settore dell’aeronautica, lavora in un ambiente ancora molto legato alla tradizione, per cui è importante che abbia una donna al suo fianco. Sposare Sofia credo gli sia servito per coprire i suoi segreti“.

Il tradimento, Hetielly Godoi lo ha scoperto per caso, come raccontato a Nuovo: “Nell’aprile del 2019, mentre mi trovavo a casa nostra a Los Angeles. Ho ricevuto una telefonata anonima di una persona che mi avvisava che mio marito era in un hotel in Brasile con una ragazza. In questo devo dire che Brad ha avuto poca fantasia, perché ha portato Sofia negli stessi alberghi dove soggiornava con me! Saputo il nome dell’hotel ho chiamato e, conoscendomi bene, mi hanno dato i riferimenti del profilo Instagram di Sofia. Lì ho visto che da due anni viaggiavano insieme pubblicando foto che raccontavano in modo chiaro la loro storia“. Così, dunque, la modella brasiliana è venuta a conoscenza della relazione extra coniugale del marito.

Hetielly Godoi: “Se non lo avessi scoperto sarebbero ancora amanti”

Hetielly Godoi, a Nuovo, ha raccontato di aver sofferto soprattutto per non aver potuto tenere con sé il loro cagnolino: “Mi ha fatto male una foto che ritraeva Sofia sorridente insieme al mio cane Gaia. Non l’ho più visto dopo la separazione perché vive con loro a Los Angeles”.

In conclusione, la modella brasiliana ha lanciato una stoccata sia all’ex marito Bradford Beck, sia a Giaele De Donà: “Penso che lui e Sofia siano fatti l’uno per l’altra. Lei è una donna costruita e una gran calcolatrice. Ma per fortuna credo che lo abbia capito anche il pubblico che segue il Grande Fratello Vip. Per Sofia sinceramente non nutro alcun tipo di sentimento, per fortuna dopo la fine del mio matrimonio ho voltato pagina e ormai Brad fa parte del passato. Se non avessi ricevuto quella telefonata anonima probabilmente lei e il mio ex marito avrebbero continuato ad essere amanti per tutta la vita”.

