Giaele De Donà: “Ho paura di dormire da sola…”/ “Continuo a sognare il GF Vip”

Giaele De Donà e il difficile ritorno alla quotidianità: “Sto fissando il muro da 10 minuti…”

Capita spesso al GF Vip per alcuni protagonisti di entrare in sordina ma di riuscire lentamente a profilarsi come vera e propria architrave del reality. Tale assunto fotografa forse il percorso di Giaele De Donà; la modella e influencer non ha avuto un impatto immediato nelle dinamiche del programma, ma con il tempo si è fatta largo fino allo scontro finale. Dalla querelle con il marito Bradford Beck a presunti flirt intrattenuti nella casa, la giovane ha dimostrato tutta la sua verve e voglia di mettersi in evidenza; quest’ultimo proposito sembra ancora più forte ora che il ritorno alla quotidianità viene puntualmente raccontato sui social.

GF Vip: Nikita Pelizon replica alle parole di Giaele/ "Non ci sono stati complimenti"

Proprio tramite il proprio profilo Instagram, Giaele De Donà nelle ultime ha elaborato un lungo discorso per raccontare ai propri follower l’attuale stato d’animo. Dopo mesi “rinchiusa” al GF Vip, molti fan hanno ostentato una particolare curiosità nel conoscere le sue sensazioni in merito soprattutto ora che ha ripreso il contatto con la realtà. “Stavo fissando il muro da dieci minuti e stavo pensando che questo è il primo momento in cui sono da sola perchè sono sempre stata circondata da persone“.

Giaele De Donà, scivolone su Cristina Quaranta "Può solo sparecchiare”/ È polemica: poi arriva la spiegazione

Giaele De Donà, la fragilità dopo l’esperienza al GF Vip: “Sono stata poco bene, però…”

Le prime parole di Giaele De Donà, scritte nell’ultimo post su Instagram, non sembrano promettere bene. La volontà di fotografare il suo attuale stato emotivo sembra partire da una condizione non proprio di comfort. “Questa notte sarà la prima che passerò da sola e questa cosa mi mette un po’ di ansia e paura“. Continua così il discorso di Giaele De Donà che sembra quasi timorosa nel tornare alle abitudini di un tempo, provando perfino disagio all’idea di dormire per la prima volta sola dopo mesi di “costretta” convivenza al GF Vip.

Giaele De Donà, reunion con Antonella Fiordelisi?/ La risposta ai fan

“Prima volevo sempre stare da sola, ora non ci riesco e non mi piace più; da quando sono uscita mi sento parecchio rinc*glionita. In questa settimana sono stata poco bene però mi sto rimettendo“. Dalle parole di Giaele De Donà si evince una condizione non proprio tranquilla, purtroppo lecita dopo mesi trascorsi al GF Vip dove ti abitui ad avere sempre persone intorno a qualsiasi ora del giorno. “Da quando sono uscita io continuo a sognare di essere ancora dentro alla casa del GF Vip. Faccio degli incubi o dei sogni dove sono all’interno della casa e che parlo con i concorrenti”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA