Giaele De Donà, il marito paga la vacanza a Taylor Mega?/ Interviene l’influencer

Giaele De Donà in vacanza a Capri con Taylor Mega? Carolina Marconi svela tutto

Il matrimonio tra Giaele De Donà e l’imprenditore Brad Beck, ha suscitato parecchie polemiche per il loro amore libero. La maggioranza dei vipponi, però, non vede di buon occhio questo tipo di rapporto. La prima ha comunicare la sua disapprovazione è stata Carolina Marconi che ha discusso in modo acceso con Sofia.

Giaele De Donà, però, ha poi confidato proprio alla modella venezuelana dei dettagli inediti sul suo matrimonio. A sputare il rospo è la stessa Carolina che, come riporta Blogtivvu, dichiara: “Lei mi ha confidato che quest’estate è stata in vacanza con il marito per tre settimane, poi ha lasciato il marito a Milano da solo per andare in vacanza con le amiche.” A questo punto interviene anche Alfonso Signorini: “Non faccio il nome di questa amica, se vuole lo dirà lei, ma in questi tre giorni tra ristorante, champagne e barche hanno speso in due 30mila euro e il marito è stato ben contento di pagare la vacanza a lei e a questa sua amica”. Nonostante la gieffina non abbia fatto il nome della sua amica, tutto riportava a Taylor Mega.

Trapelata la notizia sulla vacanza a Capri con Taylor Mega, in studio Alfonso Singorini ha svelato che a pagare tutto sia a Giaele De Donà che a Taylor Mega è stato il marito della gieffina.

A questo proposito però, Taylor Mega interviene sui social decidendo poi di cancellare il post. Una utente però, riesce a captare il suo messaggio prima della sua rimozione: “In realtà ognuno si era pagata il suo. Però ok.” Dunque, l’influencer avrebbe pagato la sua parte smentendo il gossip del conduttore.

