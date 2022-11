Giaele De Donà in crisi per Antonino/ “Mio marito penserà che sono innamorata”

Giaele De Donà ha paura di perdere il marito a causa di Antonino Spinalbese: lo sfogo

Il marito di Giaele De Donà è stato paparazzato insieme alla sua migliore amica, ma non ha dato più segnali all’influencer. La gieffina confida a Charlie Gnocchi che teme che la situazione con Antonino Spinalbese, possa danneggiare il suo matrimonio.

“Ci sono troppe cose che stanno iniziando a non tornare. Sta cosa che non mi ha mai mandato un’aereo in 40 giorni…“, esordisce Giaele De Donà, che ha paura dell’assenza di gesti del marito. Poi confida a Charlie Gnocchi: “Da quello che sta venendo fuori, perchè in tanti me lo stanno dicendo, viene fuori che io sia cotta e persa di Antonino. Se a lui è arrivato questo messaggio che io sono mezza innamorata di uno, capisci che è normale che ha le pal*e girate. Stare così senza sapere niente non riesco, vorrei parlarci vorrei vederlo, vorrei sapere. Ok, ti ha dato fastidio qualcosa pensi che io emotivamente sia coinvolta con un altro uomo dimmelo, fai qualcosa e non lasciarmi così”. L’influencer torna poi sulla paparazzata con la sua amica: “Io non ci ho visto niente di male nella paparazzata con la mia migliore amica perchè voglio credere nella loro buona fede, però capito che son troppe cose che iniziano a scricchiolare“.

Le preoccupazioni di Giaele sul suo matrimonio aumentano: qualcosa sta iniziando davvero a scricchiolare? 💥 #GFVIP https://t.co/7rFvGFqcZI — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 2, 2022

Sempre a proposito del discusso matrimonio di Giaele De Donà con il ricchissimo Brad, a parlare della questione sono anche Attilio Romita e Antonella Fiordelisi. I due gieffini, in confidenza, hanno commentato il rapporto tra l’influencer e suo marito.

“Dice: ‘Mi manca mio marito’. Non dice un cavolo sul marito” esordisce Antonella con decisione. A questo punto, si aggiunge anche il giornalista che lancia un commento molto duro su Giaele De Donà: “Perché lei abbia sposato lui non ce lo dobbiamo neanche chiedere, perché lui abbia sposato lei è una cosa che non sappiamo.”

