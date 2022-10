Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese?/ Coccole e sguardi sospetti

Sofia Giaele De Donà innamorata di Antonino?

Nella Casa del Grande Fratello Vip 2022 sta tenendo banco la vicinanza tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà. All’inizio tra i due sembrava solamente un’amicizia ma nell’ultima settimana i concorrenti si sono avvicinati molto. Dopo la squalifica di Ginevra Lamborghini, che sembrava la più vicina allo stylist, la modella si è legata molto all’ex compagno di Belen e i due si sono scambiati tenerezze, abbracci e sguardi sospetti nella Casa.

Di certo la vicinanza tra i due non è passata inosservata. Già nella scorsa puntata, la stessa Ginevra Lamborghini aveva notato un feeling tra i due, lanciando una frecciata ad Antonino. Sembrava infatti che la sorella di Elettra e Antonino fossero particolarmente legati, anche se gli ultimi avvenimenti hanno mostrato altro.

Sofia Giaele De Donà, vicinanza sospetta con Antonino

Cosa è successo tra Antonino Spinalbese e Sofia Giaele De Donà? Lei è sposata ma ha col marito un rapporto aperto, come ha dichiarato più volte, tanto che non esclude che all’interno della Casa possa accadere altro. Forse proprio per questo “amore libero” con l’imprenditore con il quale è sposato, Giaele De Donà si è avvicinata molto ad Antonino. Negli ultimi giorni vissuti nella Casa, i due sono stati molto vicini. Spesso si stuzzicano, si accarezzano, si scambiano massaggi e abbracci e si scambiano sguardi complici. Chi dunque sperava di vedere l’ex di Belen con Ginevra, sembra proprio che dovrà mettersi l’anima in pace. Giaele, invece, è innamorata di Antonino? Difficile dirlo. È più probabile che tra i due ci sia una simpatia e un’attrazione fisica che all’interno della Casa sta venendo fuori, complice anche la dinamica del gioco.

