Giaele De Donà innamorata di Antonino Spinalbese?/ La confessione “Mi sei mancato…”

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese: le parole di lei

Giaele De Donà non ha mai nascosto di provare un forte affetto nei confronti di Antonino Spinalbese. Durante le prime settimane di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Giaele e Antonino hanno legato in modo particolare trascorrendo insieme tantissimo tempo. Senza Antonino in casa per due settimane, Giaele ha sentito fortemente la sua mancanza ammettendo di volere davvero bene all’ex di Belen Rodriguez a cui ha confessato tutto durante un confronto in seguito ad una discussione che aveva lasciato un punto interrogativo sul loro rapporto prima che lui lasciasse temporaneamente la casa per motivi di salute.

“Mi sei mancato tantissimo”, ha detto Giaele a Spinalbese. La De Donà, poi, ha ribadito l’affetto che prova per Antonino durante una conversazione con Andrea Mastrelli aggiungendo, però, di essere sicura di provare un affetto sincero che non si trasformerà in un sentimento più profondo.

Giaele De Donà: solo affetto amichevole con Antonino Spinalbese

Parlando con Andrea Maestrelli, Giaele ha aggiunto che, anche immaginare di poter dare solo un bacio ad Antonino Spinalbese la imbarazza fortemente essendo sicura di non provare nei suoi confronti quel tipo di interesse. Allo stesso tempo, la De Donà ha commentato così il flirt tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro.

“Comunque lui è bello preso eh… Ma anche lei. Adesso la vedo molto propensa a lui, la vedi che scherza pochissimo anche con Onestini, per non farlo arrabbiare… secondo me è intenzionata a una cosa seria con Daniele”, le parole di Giaele.

