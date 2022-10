Giaele De Donà, l’amica Emy Buono svela i segreti del matrimonio con Brad Beck/ “Niente convivenza, i soldi…”

Giaele De Donà e i segreti del matrimonio con Brad Beck

Giaele De Donà è indubbiamente una protagonista indiscussa del Grande Fratello Vip 2022. La modella e influecer 23enne ha conquistato le attenzioni di tutti sin dalla presentazione quando ha parlato del matrimonio con Brad Beck svelando di avere con lui un matrimonio libero. “Ci vediamo sei mesi all’anno. Per il resto, lui ha la sua vita e io la mia”, ha detto Giaele che, poi, ha ribadito il concetto più volte nella casa spiegando di aver avuto altri flirt e di sapere che anche al marito accade la stessa cosa. Oggi, tuttavia, a svelare ulteriori segreti del matrimonio di Giaele è l’amica Emy Buono. L’ex pupa ha confermato che Giaele e Brad si sono sposati due volte: la prima, ufficiale, a Jesolo il 22 gennaio 2022 e uno in Messico lo scorso febbraio.

Emy Buono, pur essendo stata invitata al matrimonio, in una lunga intervista rilasciata ai settimanale Chi nel numero in edicola dal 5 ottobre, Emy ha ammesso di non sapere molto di Brad che è un ingegnere e manager di una società che ha sede in California che progetta e costruisce materiale aeronautico. “Il suo lavoro non è mai stato molto chiaro. A noi ha detto che collabora con i politici americani e vende aerei ai militari, ma non abbiamo mai capito da dove provenga la sua ricchezza“, ha detto Emy Buono.

Matrimonio Giaele De Donà e Brad Beck: nessuna convivenza

Emy Buono, amica di Giaele De Donà, ha deciso di raccontare tutto ciò che sa del matrimonio con Brad Beck dopo aver ascoltato le parole dell’amica che ha parlato sin dal primo giorno del loro rapporto libero. “Un punto che non torna è la convivenza: non c’è mai stata. Giaele vive a Milano, il marito a Los Angeles. si vedono raramente”, confessa Emy Buono che poi svela il significato di “rapporto libero” di cui Giaele sta parlando al Grande Fratello Vip 2022.

“Il marito non sa cosa faccia la moglie e viceversa. Questa estate, ad esempio, è stata in barca con il pilota di Formula 1 Sergio Perez con il quale ha avuto un flirt“, confessa Emy che ammette di temere che con il Grande Fratello Vip il matrimonio possa finire. “Sono sicura di una cosa: Giaele sente molto più trasporto per me che per il marito ma tra me e lui sceglierebbe sempre i soldi”, conclude Emy Buono.

